Stiri

DCNews Stiri Situația românilor din Dubai, informații de la parohul comunității
Data actualizării: 21:32 02 Mar 2026 | Data publicării: 20:55 02 Mar 2026

Situația românilor din Dubai, informații de la parohul comunității
Autor: Iulia Horovei

atac iran dubai eau Drone interceptate de EAU deasupra Dubaiului. Sursa foto: Agerpres

Apar informații despre situația românilor din Dubai, de la parohul comunității.

Incidentele punctuale din regiune nu au afectat în mod direct viaţa comunităţii, a afirmat parohul comunităţii româneşti din Dubai, preotul Alexandru Cristian Truşcan, care a transmis un mesaj de liniştire şi prudenţă cu privire la situaţia de criză din Orientul Mijlociu.

„Urmărim cu responsabilitate evoluţia situaţiei", a declarat părintele pentru basilica.ro.

Situația din Dubai, „stabilă”

În contextul tensiunilor şi al evoluţiilor geopolitice recente din regiune, care au generat preocupare şi în rândul românilor din diaspora, părintele paroh a informat că situaţia este stabilă, iar viaţa se desfăşoară în condiţii de siguranţă şi normalitate.

„Deşi în ultimele zile au existat incidente punctuale în regiune, acestea nu au afectat în mod direct viaţa comunităţii, iar autorităţile gestionează situaţia cu responsabilitate. (...) Programul liturgic al parohiei noastre se desfăşoară potrivit rânduielii obişnuite. Suntem în permanentă legătură cu membrii comunităţii. (...) Până în prezent, nu au existat solicitări de intervenţii speciale sau sprijin de urgenţă adresate parohiei noastre”, a transmis pr. Alexandru Cristian Truşcan.

Referindu-se la românii aflaţi temporar în Emiratele Arabe Unite, părintele a subliniat că unii întâmpină dificultăţi privind revenirea în România.

„În aceste situaţii, parohia îşi reafirmă rolul de sprijin spiritual şi comunitar, oferind îndrumare şi sprijin duhovnicesc celor afectaţi. (...) Ne rugăm pentru pace între popoare şi pentru încetarea războaielor, cerând lui Dumnezeu să aducă linişte, înţelepciune şi stabilitate în regiune şi în întreaga lume”, a mai transmis părintele.

Potrivit sursei citate, Parohia Română din Dubai îndeamnă pe toţi românii aflaţi în dificultate să păstreze legătura cu autorităţile competente şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti.

Citește și: Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Spania nu susține acțiunile militare lansate de SUA și Israel împotriva Iranului- Ultimele informații 2 martie

Urmăriți DCNews și pe Google News

spania
conflict Iran SUA Israel
romani blocati
Comentarii

