Stiri

DCNews Stiri NATO se va implica în războiul din Iran? Răspunsul lui Mark Rutte
Data publicării: 20:08 02 Mar 2026

NATO se va implica în războiul din Iran? Răspunsul lui Mark Rutte
Autor: Doinița Manic

imagine cu Mark Rutte, șeful NATO Mark Rutte a salutat luni acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului. Sursa foto: Agerpres

Mark Rutte a spus dacă NATO se va implica sau nu în acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat luni acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta reduce capacitatea Teheranului de a obţine arme nucleare şi rachete balistice, dar a precizat că NATO în sine nu va fi implicată, relatează Agerpres, citând Reuters.

Ce se întâmplă acum în Israel. Dr. Berkovits, dezvăluiri de lângă premierul Netanyahu: Hezbollahul a făcut o greșeală foarte mare. Vor plăti

"Este foarte important ceea ce fac SUA aici, împreună cu Israelul, deoarece reduc, limitează capacitatea Iranului de a se dota cu arme nucleare şi pe rachete balistice", a declarat el pentru televiziunea germană ARD, la Bruxelles.

"Nu există absolut niciun plan ca NATO să fie atrasă în acest conflict sau să facă parte din el, în afară de faptul că anumite state membre pot face ceea ce pot pentru a sprijini ceea ce fac americanii împreună cu Israelul", a adăugat Mark Rutte.

Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Franța își crește puterea nucleară/ Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie - live text

A treia zi de război în Orientul Mijlociu

Precizările secretarul general al NATO vin în contextul în care Iranul se află în a treia zi de război. Conflictul s-a răspândit în Orientul Mijlociu după ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în timpul atacurilor lansate sâmbătă de SUA și Israel, care au fost urmate de un apel din partea președintelui american Donald Trump către iranieni să răstoarne guvernul.

Iranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone în regiune, vizând Israelul, Bahrainul, Kuweitul, Qatarul, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Arabia Saudită, Ciprul și navele care trec prin Strâmtoarea Hormuz.

Gruparea teroristă Hezbollah din Liban, susținută de Iran, s-a alăturat luptelor, lansând rachete asupra Israelului de la bazele sale din Liban. Israelul a răspuns cu atacuri asupra țintelor Hezbollah din Liban.

Astăzi, președintele american Donald Trump a declarat că „nu exclude trimiterea de trupe terestre americane în Iran, dacă va fi necesar”. Potrivit lui, operațiunea SUA-Israel din Iran ar putea dura în jur de 4-5 săptămâni.

mark rutte
nato
sua
israel
iran
conflict orientul mijlociu
