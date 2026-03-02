€ 5.0972
Stiri

DCNews Stiri Soția lui Khamenei a murit. Ce spune presa internațională
Data publicării: 16:02 02 Mar 2026

Soția lui Khamenei a murit. Ce spune presa internațională
Autor: Dana Mihai

Soția lui Khamenei a murit. Ce spune presa internațională - Fotografie generata cu AI Soția lui Khamenei a murit. Ce spune presa internațională - Fotografie generata cu AI

Rănită în același atac care l-a ucis pe liderul suprem, aceasta a decedat din cauza rănilor.

Soția liderului suprem Ali Khamenei, care fusese rănită în același atac americano-israelian în care și-a pierdut viața soțul ei, a decedat din cauza rănilor, potrivit Aljazeera.

Nepotul lui Khamenei vorbește despre "o speranță" pentru Iran

În același timp, nepotul și opozantul lui Ali Khamenei a declarat că moartea liderului suprem ar putea reprezenta „o speranță” pentru Iran și ar putea facilita continuarea procesului politic în țară.
 
Moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei constituie o speranţă, a afirmat duminică nepotul şi opozantul său Mahmoud Moradkhani, medic care trăieşte în nordul Franţei, acesta apreciind că dispariţia lui Khamenei va facilita continuarea procesului politic în Iran, transmit France Presse şi Agerpres.

Cum a ajuns Ali Khamenei lider suprem

Ali Khamenei a fost un lider care a preluat puterea fără aura religioasă a lui Khomeini. Cum a ajuns lider?

A fost ayatollah și rahbar: ce înseamnă asta și ce putere avea, de fapt
Titlul de ayatollah descrie rangul său clerical, dar funcția care i-a definit cariera lui Ali Khamenei a fost cea de rahbar: lider suprem al Iranului. 

Citește și: Donald Trump a confirmat decesul lui Ali Khameini, într-o postare pe Truth Social

În sistemul politic iranian, această poziție este deasupra președintelui și controlează, direct sau indirect, orientarea strategică a statului: armata, Garda Revoluționară, radioul și televiziunea de stat, justiția și numirea unor figuri-cheie din aparat.

Britannica notează că "liderul suprem supraveghează practic toate funcțiile guvernului, iar puterile sale includ comanda forțelor armate, numirea șefilor din justiție și securitate și validarea președintelui ales".


 
 
 

