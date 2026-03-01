€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Donald Trump le transmite trupelor iraniene să nu continue atacurile. Avertisment despre răspunsul SUA
Data publicării: 10:04 01 Mar 2026

Donald Trump le transmite trupelor iraniene să nu continue atacurile. Avertisment despre răspunsul SUA
Autor: Florin Răvdan

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump avertizează trupele iraniene să nu mai continue atacurile după moartea ayatollahului Ali Khamenei şi spune că răspunsul SUA va fi devastator.

"Iran tocmai a anunţat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. Ar fi bine să nu facă asta, pentru că dacă o vor face, îi vom lovi cu o forţă care nu a mai fost văzută vreodată. Vă mulţumesc pentru atenţia la acest subiect", a scris Donald Trump pe Truth Social. 

Atacul comun lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului sâmbăta aceasta a dus până acum la peste 200 de morţi, conform estimărilor Semilunii Roşii, în timp ce preşedintele american Donald Trump a anunţat moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, informează EFE.

Complexul de clădiri în care locuieşte Ali Khamenei a fost lovit în atacuri, aşa cum arată imaginile din satelit verificate de BBC, deşi presa iraniană a susţinut că liderul suprem este în viaţă şi conduce operaţiunile de apărare ale ţării sale.

Totodată, şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, a afirmat sâmbătă că Teheranul le va da Statelor Unite şi Israelului o "lecţie de neuitat" după atacurile lor asupra Iranului.

"Îi vom face pe criminalii sionişti şi pe americanii neruşinaţi să-şi regrete acţiunile", a scris Larijani pe X. Iranul "le va da opresorilor internaţionali o lecţie de neuitat", a adăugat el, citat de AFP, conform Agerpres.

 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
iran
conflict orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Ali Khamenei. Cine ar putea prelua puterea. Bogdan Chirieac, analiză după 24 de ore de conflict
Publicat acum 55 minute
Donald Trump le transmite trupelor iraniene să nu continue atacurile. Avertisment despre răspunsul SUA
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei. Cele 5 nume puternice: S-a mai întâmplat asta o singură dată
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Horia Brenciu, blocat în Kuala Lumpur: Suntem departe de conflict! Problema e că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Israel nu vrea teritorii de la Iran. Scopul atacului de pe 28 de februarie, coordonat cu SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 58 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close