Donald Trump le transmite trupelor iraniene să nu continue atacurile. Avertisment despre răspunsul SUA

"Iran tocmai a anunţat că vor lovi foarte tare astăzi, mai tare decât au lovit vreodată. Ar fi bine să nu facă asta, pentru că dacă o vor face, îi vom lovi cu o forţă care nu a mai fost văzută vreodată. Vă mulţumesc pentru atenţia la acest subiect", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Atacul comun lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului sâmbăta aceasta a dus până acum la peste 200 de morţi, conform estimărilor Semilunii Roşii, în timp ce preşedintele american Donald Trump a anunţat moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, informează EFE.

Complexul de clădiri în care locuieşte Ali Khamenei a fost lovit în atacuri, aşa cum arată imaginile din satelit verificate de BBC, deşi presa iraniană a susţinut că liderul suprem este în viaţă şi conduce operaţiunile de apărare ale ţării sale.

Totodată, şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, a afirmat sâmbătă că Teheranul le va da Statelor Unite şi Israelului o "lecţie de neuitat" după atacurile lor asupra Iranului.

"Îi vom face pe criminalii sionişti şi pe americanii neruşinaţi să-şi regrete acţiunile", a scris Larijani pe X. Iranul "le va da opresorilor internaţionali o lecţie de neuitat", a adăugat el, citat de AFP, conform Agerpres.



