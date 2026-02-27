€ 5.0953
Ce a pățit un ghid turistic după ce a desenat pe o piramidă în Egipt
Data actualizării: 22:04 27 Feb 2026 | Data publicării: 22:03 27 Feb 2026

Ce a pățit un ghid turistic după ce a desenat pe o piramidă în Egipt
Autor: Elena Aurel

piramide egipt Sursa foto: Freepik, @dipetre

Un ghid turistic a fost arestat după ce a fost acuzat că a desenat pe o piramidă de lângă Cairo.

Poliţia din Egipt a anunţat că a arestat un ghid turistic sub suspiciunea că a desenat pe o piramidă de lângă Cairo în timp ce dădea explicaţii unui grup de turişti străini, informează vineri DPA, citată de Agerpres. 

Într-o înregistrare publicată pe o reţea de socializare se pot vedea nişte desene schiţate, se pare, de ghidul turistic pe faţada exterioară a piramidei, gest care a atras un val de critici în online şi acuzaţii de vandalizare a unui obiect antic.

În videoclip, bărbatul care a făcut desenele este prins în flagrant şi interpelat.

Portalul de ştiri egiptean Egypt Today a relatat că desenele au fost făcute pe piramida Unas, din cadrul necropolei Saqqara din Giza.

Unas, piramidă din timpul celei de-a V-a dinastii egiptene, este primul exemplu de texte funerare cunoscute sub denumirea Textele Piramidelor.

Ghidul a fost arestat

Ghidul a fost arestat după ce un inspector local pentru antichităţi a depus o plângere la poliţie în care îl acuză de vandalizarea unui monument în timp ce explica unui grup de turişti, a spus Ministrul egiptean de Interne într-un comunicat publicat la începutul săptămânii.

La interogatoriu, ghidul a recunoscut fapta, se mai spune în comunicat.

Desenele au fost ulterior înlăturate de autorităţile din domeniu.

Dacă va fi condamnat, ghidul ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de cel puţin un an şi o amendă de până la 500.000 de lire egiptene. 

egipt
ghid
turisti straini
piramide egipt
arestare
