€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Data actualizării: 14:54 27 Feb 2026 | Data publicării: 14:09 27 Feb 2026

Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Autor: Roxana Neagu

avion zburand Sursa foto: Freepik, @Kireyonok_Yuliya

Un mesaj înfiorător vine din partea ambasadorului SUA în Israel, ridicând mari semne de întrebare cu privire la ce urmează.

Un e-mail care a intrat în posesia The New York Times ridică mari semne de întrebare și îngrijorări cu privire la ce urmează. Un atac american asupra Iranului ar fi iminent. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, le-a transmis angajaților săi un mesaj, prin e-mail, în care le-a spus că dacă vor să părăsească Israelul să o facă, dar astăzi, să-și cumpere orice bilet de avion, spre orice destinație. 

Mesajul vine după întâlniri și convorbiri care au durat toată noaptea. Cei care vor să plece ”ar trebui să o facă ASTĂZI”, a scris Huckabee în emalul transmis la 10:24, ora locală, arată sursa citată.

”Prioritatea - ieșirea din țară”

El le-ar mai fi spus angajaților că importantă nu este destinația, ci să iasă din țară. În acest sens, i-a îndrumat să-și găsească un zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv către orice destinație pot face rezervare. ”Concentrați-vă pe găsirea unui loc în avion către orice destinație de unde puteți continua apoi drumul spre Washington, dar prioritatea principală va fi ieșirea rapidă din țară” este mesajul ambasadorului Mike Huckabee. 

În acest moment, nu se știe dacă mâine vor mai zbura avioanele din Israel, chiar dacă ele sunt programate, arată informațiile din ambasada americană, ceea ce sugerează un posibil atac asupra Iranului în orele care urmează. 

Dacă SUA vor ataca Iranul, acesta a amenințat că va răspunde la orice atac lovind obiectivele militare americane din Orientul Mijlociu și Israel. Țările aliate ale SUA din regiune sunt îngrijorate că un atac asupra Iranului ar putea duce la un conflict mai amplu și au subliniat că puterea aeriană nu va fi suficientă pentru a schimba conducerea țării.

Cel mai mare portavion din lume, în largul coastei israeliene

Anunţul vine în contextul în care, săptămâna aceasta, unei părţi din personalul de la Ambasada SUA de la Beirut i s-a ordonat să părăsească Libanul.

Totodată, anunţul coincide cu sosirea portavionului american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, în largul coastei israeliene, ca parte a desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu, în anticiparea unui posibil atac asupra Iranului.

Ultima rundă de discuții SUA - Iran s-a încheiat joi, fără progres

SUA au organizat de altfel una dintre cele mai mari desfăşurări militare din Orientul Mijlociu, în timp ce negociază cu Iranul pe tema programului nuclear al Republicii Islamice. Ultima rundă de discuţii s-a încheiat joi fără niciun semn de progres.

Mai multe ţări au început să retragă membri de familie ai personalului diplomatic şi personal neesenţial din anumite zone din Orientul Mijlociu sau să-şi sfătuiască cetăţenii să evite călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor în creştere dintre Washington şi Teheran. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
sua
iran
ambasador
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Reduceri de taxe incomplete pentru persoanele cu handicap și privilegii pentru șefii din administrație. Bogdan Chirieac: Premierul Bolojan nu a vrut să pară un astfel de om
Publicat acum 16 minute
Un bărbat a intrat peste o femeie în casă și a amenințat-o cu moartea pentru a accepta cererea sa de prietenie pe Facebook
Publicat acum 34 minute
Nicușor Dan răspunde acuzațiilor de malversațiuni financiare în campania electorală. PÎCCJ a fost sesizat din 2025
Publicat acum 40 minute
Explozie și incendiu într-un apartament din Craiova. Echipajele de urgență intervin la fața locului
Publicat acum 45 minute
Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 9 ore si 5 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close