Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!

Un e-mail care a intrat în posesia The New York Times ridică mari semne de întrebare și îngrijorări cu privire la ce urmează. Un atac american asupra Iranului ar fi iminent. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, le-a transmis angajaților săi un mesaj, prin e-mail, în care le-a spus că dacă vor să părăsească Israelul să o facă, dar astăzi, să-și cumpere orice bilet de avion, spre orice destinație.

Mesajul vine după întâlniri și convorbiri care au durat toată noaptea. Cei care vor să plece ”ar trebui să o facă ASTĂZI”, a scris Huckabee în emalul transmis la 10:24, ora locală, arată sursa citată.

”Prioritatea - ieșirea din țară”

El le-ar mai fi spus angajaților că importantă nu este destinația, ci să iasă din țară. În acest sens, i-a îndrumat să-și găsească un zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv către orice destinație pot face rezervare. ”Concentrați-vă pe găsirea unui loc în avion către orice destinație de unde puteți continua apoi drumul spre Washington, dar prioritatea principală va fi ieșirea rapidă din țară” este mesajul ambasadorului Mike Huckabee.

În acest moment, nu se știe dacă mâine vor mai zbura avioanele din Israel, chiar dacă ele sunt programate, arată informațiile din ambasada americană, ceea ce sugerează un posibil atac asupra Iranului în orele care urmează.

Dacă SUA vor ataca Iranul, acesta a amenințat că va răspunde la orice atac lovind obiectivele militare americane din Orientul Mijlociu și Israel. Țările aliate ale SUA din regiune sunt îngrijorate că un atac asupra Iranului ar putea duce la un conflict mai amplu și au subliniat că puterea aeriană nu va fi suficientă pentru a schimba conducerea țării.

Cel mai mare portavion din lume, în largul coastei israeliene

Anunţul vine în contextul în care, săptămâna aceasta, unei părţi din personalul de la Ambasada SUA de la Beirut i s-a ordonat să părăsească Libanul.

Totodată, anunţul coincide cu sosirea portavionului american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, în largul coastei israeliene, ca parte a desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu, în anticiparea unui posibil atac asupra Iranului.

Ultima rundă de discuții SUA - Iran s-a încheiat joi, fără progres

SUA au organizat de altfel una dintre cele mai mari desfăşurări militare din Orientul Mijlociu, în timp ce negociază cu Iranul pe tema programului nuclear al Republicii Islamice. Ultima rundă de discuţii s-a încheiat joi fără niciun semn de progres.

Mai multe ţări au început să retragă membri de familie ai personalului diplomatic şi personal neesenţial din anumite zone din Orientul Mijlociu sau să-şi sfătuiască cetăţenii să evite călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor în creştere dintre Washington şi Teheran.