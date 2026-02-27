Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa

Satellite Connect Europe se lansează oficial astăzi ca furnizor european de servicii de conectivitate în bandă largă prin satelit de tip ‘direct to device’ (D2D – direct către dispozitiv), cu acces deschis, conectând operatorii mobili din întreaga Europă.

Companie europeană cu sediul în Luxemburg, Satellite Connect Europe reunește o echipă de conducere experimentată, pregătită să coordoneze investițiile companiei în implementarea a cinci stații terestre în Europa și să avanseze semnificativ în colaborarea cu operatorii mobili europeni (MNO).

Satellite Connect Europe colaborează cu operatorii ca parte a unei ambiții comune de a extinde acoperirea serviciilor mobile dincolo de limitele rețelelor terestre. Entitatea a fost înființată în 2025 ca un joint venture între Vodafone și AST SpaceMobile.

John Slamecka se alătură Satellite Connect Europe în rolul de președinte al Consiliului de Administrație. Cetățean italian, John are peste trei decenii de experiență în roluri de conducere la nivel european, cel mai recent fiind președinte al AT&T Business International.

Darren Ennis se alătură Satellite Connect Europe ca membru al Consiliului de Administrație. Cetățean irlandez rezidând în Bruxelles, Darren este Director de Afaceri Europene în cadrul Vodafone Group, gestionând relația companiei cu instituțiile europene. El aduce o vastă experiență în politici publice și strategie de reglementare.

Meredith Sharples a fost numit Managing Director al Satellite Connect Europe. Cetățean britanic, acesta revine în Europa de la Digicel, unde a fost CEO regional în zona Caraibelor, având anterior funcții de conducere în cadrul mai multor operatori telecom din Europa.

Echipa de conducere cu sediul în Luxemburg îi include, de asemenea, pe Florian Wopfner, care se alătură ca Head of Finance, anterior Group CFO și MD la Docler Holding; Beki Muinde, General Counsel și Head of External Affairs, care vine de la Helios Towers plc; și Daniel Thomas, Head of Sales and Commercial, care vine din Vodafone Group.

Cu noua echipă de conducere instalată, Satellite Connect Europe avansează în implementarea stațiilor terestre din cinci piețe europene, progresând deja în Spania și Marea Britanie și cu alte trei locații în etapa finală de confirmare. Aceste stații terestre vor sprijini acoperirea completă la nivel european.

Abordarea Satellite Connect Europe, care oferă acces gestionat în Europa la conectivitatea satelitară AST SpaceMobile, asigură că operațiunile rețelei, operarea datelor și controlul serviciilor rămân în jurisdicția europeană. Această infrastructură este proiectată pentru a susține servicii direct‑către‑dispozitiv care se integrează perfect cu rețelele mobile existente și care funcționează cu dispozitivele deja utilizate de consumatori, fără a necesita actualizări.

Satellite Connect Europe lucrează deja îndeaproape cu operatori mobili europeni pentru a susține introducerea serviciilor de conectivitate mobilă prin satelit, care completează acoperirea terestră.

Meredith Sharples, Managing Director al Satellite Connect Europe, a declarat: „Cu abordarea noastră unică, orientată către operatori mobili (MNO), suntem pe deplin aliniați la ambițiile furnizorilor de servicii și ale autorităților de reglementare din Europa. Suntem poziționați să completăm rețelele terestre existente, permițând MNO‑urilor să ofere pentru prima dată conectivitate deplină clienților lor.”

John Slamecka, viitorul președinte al Consiliului de Administrație, a declarat: „ Suntem aici pentru a crea valoare de neegalat din spectrul IMT și MSS, oferind conectivitate mobilă universală cu sprijinul operatorilor, în baza unei propuneri unice, a unei tehnologii de pionierat și a unei structuri operaționale aparte.”

Darren Ennis, membru al Consiliului de Administrație a Satellite Connect Europe, a declarat: „Satellite Connect Europe se angajează să lucreze îndeaproape cu autoritățile de reglementare, factorii de decizie și industria pentru a asigura utilizarea la maximum a spectrului IMT și MSS. Împreună, putem impulsiona servicii transformative care extind opțiunile consumatorilor, consolidează concurența și construiesc rețele mobile mai reziliente în întreaga Europă.”

Satellite Connect Europe are acces exclusiv în Europa la constelațiile LEO ale AST SpaceMobile – singura tehnologie satelitară din lume care poate oferi servicii de bandă largă direct către multiple smartphone‑uri 4G sau 5G, fără necesitatea vreunui software special, suport de dispozitiv sau actualizări, funcționând perfect ca extensie a rețelelor terestre.

Ben Wood, Chief Analyst la CCS Insight, a declarat: „Consumatorii din Europa vor beneficia de o îmbunătățire semnificativă a experienței de acoperire datorită conectivității prin satelit direct‑către‑dispozitiv – acesta va fi unul dintre cele mai mari salturi înainte în acoperirea mobilă din ultimele decenii. Într-o piață dinamică, este încurajator să vedem o rețea satelitară direct‑către‑dispozitiv care oferă o soluție pentru operatorii europeni”.