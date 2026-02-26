A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat

Fostul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Ion Diaconescu, a murit la Spitalul Orășenesc Novaci, scrie Gorj Online. El ar fi decedat la spital după fusese luat de acasă cu o ambulanță. Deși a fost resuscitat minute în șir, în cele din urmă a murit, în pofida eforturilor medicilor de a-l salva.

Fostul procuror Ion Diaconescu avea 76 de ani, iar în ultimii ani ar fi locuit în casa pe care o avea pe raza orașului Novaci, potrivit sursei citate.

Ion Diaconescu, procurorul care l-a trimis în judecată pe Marcel Țundrea

Reamintim că procurorul Ion Diaconescu a intrat în atenția publică după ce l-a trimis în judecată pe Marcel Țundrea, gorjeanul condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crimă și viol, fapte pentru care ulterior s-a constatat că nu era vinovat. Marcel Țundrea a murit la scurt timp după eliberare, fără să primească despăgubiri pentru cei 12 ani petrecuți în detenție.

În anul 2005, după redeschiderea cazului și stabilirea erorii judiciare, Ion Diaconescu a fost retrogradat din cadrul Secției Criminalistică a Parchetului de pe lîngă Tribunalul Gorj, unde activa la acea perioadă. Decizia fusese luată de prim-procurorul de atunci - Gheorghe Emil Mota, care declarase anterior ca va lua masuri în ceea ce îl privește pe magistratul care i-a trimis în judecată pe Marcel Ilie Țundrea, Mădălin Tomulescu și Gheorghe Tudor, toți eliberați din închisoare ulterior.

Diaconescu nu a mai avut voie să activeze în calitate de procuror criminalist, fiind obligat să se ocupe atunci doar de supravegherea unor anchete derulate de ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj. Ulterior, s-a pensionat, beneficiind de pensie de magistrat. De-a lungul timpului, numele său a rămas strâns legat de cazul Țundrea, devenit simbol al erorilor judiciare din România post-decembristă.