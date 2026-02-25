Nouă înșelătorie în România, cu site-uri clonate. A fost folosit și numele lui Iancu Guda. Avertismentul MAI: „Nu veți mai primi niciun leu înapoi!”

Mai multe pagini oficiale ale unor site-uri cunoscute de știri din România sunt clonate și sunt folosite pentru a fi prezentate „oportunități extraordinare” de investiții prin care cetățenii să câștige zeci sau sute de mii de lei ca pensie, cu o investiție minimă de 1.300 de lei. În realitate, aceste „investiții” reprezintă doar o tentativă de fraudă.

MAI: „Nu furnizați date personale și nu virați sume de bani în conturi necunoscute!”

Escrocii folosesc și recenzii false ale unor persoane care spun că au participat la respectivele proiecte și care recomandă investiția.

„Este fals, este doar o tentativă de înșelăciune! Cei care au de gând să depună acea sumă de 1.300 de lei trebuie să știe că nu vor mai primi niciun leu înapoi! Nu furnizați date personale și nu virați sume de bani în conturi necunoscute!”, este avertismentul MAI.

Imaginea lui Iancu Guda, folosită pe pagini false

Printre persoanele publice ale căror imagini au fost folosite se numără și analistul economic Iancu Guda. El a explicat, pe rețelele de socializare, că în mediul online circulă o știre care îi atribuie în mod fals recomandări privind investiții într-o anumită platformă.

Analistul a mai spus, totodată, că a semnalat problema autorităților.

„ATENȚIE. CIRCULĂ UN FALS ȘI O MINCIUNĂ GROSOLANĂ, cu tentativa de FRAUDĂ & FURTUL BANILOR. Identitatea mea a fost furată și folosită într-un context care NU a existat. Circulă în social media acest FAKE, cu un dialog fals care nu a avut loc niciodată în realitate: eu aș fi în conflict cu CEO-ul BT într-un dialog live la Digi24 (nu mai sunt acolo de peste 20 luni) și aș recomanda o platformă de investiții cu 'randamente fabuloase' (nici nu are rost să-i dau numele).

Eu niciodată nu am recomandat așa ceva… Foarte probabil este o platformă prin care se fură banii oamenilor creduli. Am alertat autoritățile să verifice. ATENȚIE MAXIMĂ”, a spus Iancu Guda, într-o postare pe Facebook.

Astfel de tentative de fraudă se regăsesc în mediul online din ce în ce mai des. În ultimele săptămâni, atât imaginea Băncii Naționale a României și a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, au fost utilizate în acest gen de încercări.

