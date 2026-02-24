€ 5.0968
Data publicării: 09:39 24 Feb 2026

Școala „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, cea mai mare unitate din județ, redeschisă, după renovare
Autor: Crişan Andreescu

stefan Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Școala „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște a fost redeschisă, după o investiție în valoare de 45 de milioane de lei, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

În prezența directorulului general al ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, am participat alături de primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, la redeschiderea Școlii „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, după lucrările de extindere, reabilitare și modernizare.

Este cea mai mare școală din #Dâmbovița, cu săli de clasă moderne și laboratoare performante, pregătite pentru formarea și dezvoltarea elevilor, unde aceștia pot învăța în cele mai bune condiții.

Consiliul Județean Dâmbovița rămâne un sprijin constant al administrațiilor locale, susținând proiectele care pun educația pe primul loc. Viitorul copiilor noștri depinde de calitatea infrastructurii școlare, motiv pentru care încurajăm fiecare inițiativă în acest sens.

Vezi și: Corneliu Ștefan: O nouă investiție pentru sănătatea dâmbovițenilor

Totodată, prezența partenerilor de la ADR Sud Muntenia în județul nostru subliniază un aspect esențial: succesul atragerii fondurilor europene. #Dâmbovița demonstrează, încă o dată, că este județul-locomotivă al Regiunii Sud Muntenia!

Felicitări primarului municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, și echipei sale pentru modul exemplar în care au realizat acest proiect.

Succes tuturor profesorilor și elevilor! Această investiție este în reușita voastră!", a precizat Corneliu Ștefan.

