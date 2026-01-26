Alarmă în educație: Ce cuvânt caută tinerii pe Google

Întrebat cât de importantă este cunoașterea istoriei pentru noile generații și cum le-ar putea ajuta, prof. dr. Mihai Manea, inspector școlar specialitatea istorie la ISMB și președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR - Clio, a explicat că tinerii au la dispoziție mai multe surse pentru a înțelege istoria, una dintre ele fiind familia.

„Ne uităm la noile generații. Ei par cam dezorientați, nu prea văd un sens în evoluția lor. Sigur că se află în mijlocul unui vârtej, al unui vortex informațional. Trăim în lumea globalizării, dar parcă nu sunt conștienți de datele acestea identitare, de apartenența la o civilizație care a dat lumii niște valori. Cum vedeți importanța cunoașterii istoriei pentru noile generații? Cum le-ar ajuta? Ar găsi niște repere, ar găsi un sens pe care ar putea să-l continue prin evoluția lor în absolut orice domeniu?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Sigur, absolut. Eu însă vreau să vă răspund cu o constatare. Vă aduceți aminte că la anularea primelor alegeri descopeream că oamenii căutau online ce înseamnă „legionari”. Nu se știa ce înseamnă legionar. Era o surpriză pentru mulți și tot ce era extrema dreaptă aproape că nu se cunoștea. De ce? Pentru simplul motiv că tânăra generație, astăzi, are la dispoziție trei surse să cunoască istoria.

Care dintre cele trei surse e mai importantă? Prima e acasă. I-o spune mama, i-o spune tata și acolo elementul de nostalgie e al dracului de puternic”, a spus prof. dr. Mihai Manea.

„Istoria este baza înțelegerii a ceea ce s-a întâmplat”

Prof. dr. Mihai Manea a explicat că mediul online oferă multe informații, dar, fără o bază solidă, acestea pot fi preluate superficial și pot apărea efecte negative. De asemenea, acesta a explicat că istoria este foarte importantă pentru tineri, deoarece le oferă înțelegerea trecutului și îi ajută să evite repetarea greșelilor.

„A doua sursă este mediul online și acolo tânărul se mișcă cu o viteză rapidă, poate să vadă tot felul de informații. Ați vorbit de un vârtej informațional practic și dacă nu ai noțiunile, nu ai ABC-ul istoriei, acea informație te copleșește, o preiei mecanic și consecințele sunt dezastruoase.

A treia sursă este școala, profesorul la școală. Deci, dacă iau cele trei elemente fundamentale, cum ajung la ele sau care e mai important în formarea tânărului în privința istoriei, este foarte greu de decelat.

Istoria este extrem de importantă pentru a fi cunoscută de tânăra generație. Istoria este baza înțelegerii a ceea ce s-a întâmplat.

Spuneați că nu trebuie să mai repetăm tragediile trecutului. Păi, dacă nu le știm, ne ducem în ele cu o voluptate fantastică, deci din acest punct de vedere, istoria este foarte importantă”, a spus prof. dr. Mihai Manea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

