DCNews Stiri De ce politicul nu e interesat de lideri cu studii serioase. Lecția pe care o putem învăța de la Maiorescu și Spiru Haret / video
Data publicării: 12:04 21 Ian 2026

EXCLUSIV De ce politicul nu e interesat de lideri cu studii serioase. Lecția pe care o putem învăța de la Maiorescu și Spiru Haret / video
Autor: Elena Aurel

businessman, afacerist Sursa foto: Freepik, @garetsvisual

Liderii autentici și cu studii serioase par să fie tot mai rari în politica românească de astăzi. Iată lecția pe care o putem învăța de la Titu Maiorescu și Spiru Haret.

Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului, și prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general al Muzeului Național al Literaturii Române și decan al Facultății de Arte, Universitatea Hyperion, au vorbit despre polemica dintre Titu Maiorescu și Spiru Haret și au explicat că aceștia erau capabili să poarte dezbateri civilizate, chiar dacă nu erau de acord în multe privințe. 

De asemenea, profesorul a explicat că, în ciuda polemicii dintre cei doi, atunci când Spiru Haret a ajuns ministru, el a preluat câteva dintre ideile lui Titu Maiorescu. 

„Referitor la activitatea politică a lui Titu Maiorescu, mă gândesc la modul de relaționare, la relațiile dintre putere și opoziție. Erau două mari partide, conservatorii și liberalii, care se succedau la putere, se certau, erau mari scandaluri. Eminescu conducea Ziarul Timpul și era un polemist redutabil, dar, de pildă, a rămas în istoria culturii polemica dintre Maiorescu și Spiru Haret. Maiorescu, el însuși ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, chiar dacă nu erau de acord, era o polemică civilizată la nivel de idei, la nivel de principii”, a spus Sorin Ivan. 

„E adevărat și să nu uităm un lucru. Atunci când a venit Spiru Haret ca ministru a preluat câteva din ideile lui Maiorescu, adică nu le-a anulat. Să nu uităm că amândoi erau de acord vizavi de învățământul tehnic. Era o societate care avea nevoie de învățământ tehnic și ei sunt cei care pe linia aceasta s-au dezvoltat.

Sigur că secolul al XIX-lea e un secol și al multor orgolii, cum există în toate perioadele. Față de polemica aceasta, e cea mai distractivă și mai de cancan e polemica sau permanentul război cu Hașdeu, unde trebuie să vedem un lucru: Hașdeu avea umor, în timp ce Maiorescu nu prea avea umor. Ăsta este adevărul. Cert este că și-au făcut treaba”, a spus prof. univ. dr. Ioan Cristescu.

De ce politicul nu e interesat de lideri autentici

Întrebat unde am putea găsi politicieni precum Titu Maiorescu sau Spiru Haret, prof. univ. dr. Ioan Cristescu a explicat că politicul nu e interesat de lideri autentici sau cu studii, deoarece oamenii cu studii serioase și gândire proprie nu pot fi manipulați. 

„Unde găsim astăzi politicieni ca Titu Maiorescu sau Spiru Haret? Avem nevoie de ei. Unde i-am putea găsi, că pe scena politică nu i-am găsit până acum”, a spus Sorin Ivan.

„Politicul nu e interesat de lideri autentici sau cu studii și cu idei proprii. Nu e interesat pentru că oamenii cu studii serioase și cu gândire proprie nu pot fi manipulați”, a spus prof. univ. dr. Ioan Cristescu, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ioan cristescu
sorin ivan
titu maiorescu
spiru haret
clasa politica
Comentarii

