Crimă șocantă în Timișoara: O mamă, ucisă cu sânge rece de fiul ei chiar de 8 Martie

Crimă șocantă în Timișoara! Un bărbat și-a înjunghiat mama în locuința în care trăiau împreună, ieri, 8 martie, chiar de Ziua Femeii.

Alarma s-a dat în jurul orei 16:00. Vecinii au auzit ţipetele femeii şi au sunat la 112, dar din păcate, victima era deja moartă atunci când salvatorii au ajuns.

Scene de groază după ce bărbatul și-a ucis mama de 8 Martie

Groaza a continuat și după crimă. După ce și-a omorât cu sânge rece mama, individul a ieșit pe stradă plin de sânge, cu cuţitul în mână şi a avariat mai multe mașini parcate în zonă. Unii vecini spun că bărbatul ar avea probleme psihice, iar alţii că era şi consumator de droguri.

"Am auzit ţipete din scara vecină, de femeie. Uşa spartă, sânge pe uşă, îl văd că coboară cu cuţitul tot plin de sânge, însângerat", a spus un vecin pentru Observator.

Individul fusese recent externat dintr-un spital de psihiatrie

Bărbatul are 35 de ani și locuia împreună cu mama lui în apartamentul din Timișoara în care s-a petrecut nenorocirea. Se pare că individul a fost de curând internat într-un spital de psihiatrie, însă femeia a cerut să fie externat și lăsat în grija ei, potrivit vecinilor.

"Mama, probabil na, a ţinut la el şi a zis că are grijă de el. Doar că s-a întâmplat o tragedie tocmai de 8 martie. Se cunoştea că e cu probleme. Inclusiv de mine s-a luat pe stradă", au spus martorii.

Mărturii șocante: După ce și-a ucis mama, bărbatul a amenințat mai mulți trecători

Vecinii au povestit șocați și cum după crimă bărbatul a ameninţat mai mulţi trecători şi a avariat maşinile parcate pe stradă, le-a spart parbrizele şi le-a îndoit tabla cu bolovani.

"Trece drumul, dă cu cuţitul în fiecare maşină, îl aruncă undeva pe acolo. A mai avut antecedente şi aici, şi în altă parte. Şi cred că era şi sub influenţa drogurilor. Era tulburat. Practic nu se mai înţelegea nimeni cu el. Începea să lovească practic tot ce prindea", au mai povestit martorii pentru sursa citată.

În cele din urmă martorii au reuşit să-l imobilizeze până la sosirea echipajelor de poliţie. El a fost dus la spital pentru că s-a rănit la mâni, acolo unde urma să i se acorde îngrijiri medicale. Acum oamenii legii încearcă să pună cap la cap toate detaliile crimei îngrozitoare, să descopere motivul faptei și dacă individul avea sau nu discernământ în momentul în care și-a ucis mama.