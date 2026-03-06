€ 5.0941
DCNews Stiri Cursa Otopeni - Riad - Otopeni, programată zilnic de Otopeni, anulată din cauza MAE: Informații de culise
Data publicării: 21:38 06 Mar 2026

EXCLUSIV Cursa Otopeni - Riad - Otopeni, programată zilnic de Otopeni, anulată din cauza MAE: Informații de culise
Autor: Roxana Neagu

otopeni 2

Se pare că România ar fi programat zi de zi o cursă TAROM spre Riad și retur, una anulată din cauza MAE.

Este vorba despre cursa CHA 770 Otopeni-Riad- Otopeni. Zilnic, Aeroportul Otopeni a avut programată această cursă. Cu fiecare ocazie, cursa spre Riad și retur a fost amânată, după ce- se pare- MAE nu ar fi putut să-și îndeplinească sarcinile, precum lipsa de pasageri, anunțarea lor. 

În schimb, se pare că MAE a făcut zborul de repatriere cu cei din Republica Moldova, de la Husky. Asta deși TAROM-ul avea și aeronavă, și echipaj. 

În urmă cu o zi, DCNews nota că-n această noapte era programată o cursă TAROM din București spre Riad. Se pare că nu mai este. 

Citește și: EXCLUSIV Incredibil! Situație șocantă pentru românii blocați în Oman: Li s-a oferit zbor spre casă în 13 APRILIE! 

razboi
mae
romani
dubai
riad
tarom
