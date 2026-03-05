Britney Spears, arestată de poliția rutieră în California

Britney Spears a fost oprită în trafic și reținută în comitatul Ventura, California, miercuri seară, pentru conducere sub influența alcoolului. Cântăreața a fost oprită și încătușată de poliția rutieră din California în jurul orei 21:28, ora locală, conform TMZ și Variety, citate de The Guardian.

Britney Spears, arestată și eliberată în aceeași zi

Spears a fost arestată în primele ore ale dimineții de joi, 5 martie, în jurul orei 3:02, și a fost eliberată puțin după ora 6:00. După eliberare, cântăreața și-a șters profilul de Instagram.

Cea mai recentă postare a sa din mediul online transmitea: „Melodie care reprezintă fragilitatea, fiți atenți, prieteni, când aveți de-a face cu regina de inimioare”.

Arestarea sa vine după o victorie legală de la începutul acestei săptămâni, când Britney a primit un ordin de restricție împotriva unui bărbat de 51 de ani din Louisiana, care o hărțuia din 2013. Conform documentelor depuse de Spears la instanță, bărbatul s-a prezentat la domiciliul ei din Los Angeles după ce a făcut mai multe „postări tulburătoare pe rețelele de socializare”.

Cântăreața și problemele în instanță

Acuzația de conducere sub influența alcoolului din această săptămână nu este primul conflict al lui Spears cu legea. În 2007, ea s-a confruntat cu patru acuzații contravenționale, după un presupus accident cu o mașină parcată în Los Angeles. Acuzațiile au fost retrase după ce Spears i-a plătit proprietarului vehiculului daunele.

În februarie, s-a dezvăluit că Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului său muzical la sfârșitul anului 2025, într-o tranzacție de 200 de milioane de dolari. Vânzarea către editorul muzical independent Primary Wave a avut loc după perioada de 13 ani de tutelă a cântăreței, care i-a afectat grav finanțele și pe care Spears a descris-o drept „abuzivă”.

În timp ce se afla sub tutelă, Britney Spears nu a avut control asupra bunurilor și finanțelor sale. „Au trecut treisprezece ani în care mă simțeam ca o umbră a mea... Tatăl meu și asociații lui având controlul asupra corpului și banilor mei... mă face să mă simt rău”, a scris ea în bestsellerul său din 2023, The Woman in Me.

De la încheierea tutelei sale în 2021, americanca a avut puține apariții publice, dar postează în mod regulat videoclipuri pe rețelele de socializare în care dansează acasă. Deși nu a lansat niciun album nou, a publicat single-uri unice, inclusiv colaborarea din 2022 cu Elton John, „Hold Me Closer”, și „Mind Your Business” din 2023 cu will.i.am.

