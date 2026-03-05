Britney Spears, arestată de poliția rutieră în California

Cântăreața americană Britney Spears a fost arestată în comitatul Ventura, California, miercuri seară, pentru conducere sub influența alcoolului.
Britney Spears a fost oprită în trafic și reținută în comitatul Ventura, California, miercuri seară, pentru conducere sub influența alcoolului. Cântăreața a fost oprită și încătușată de poliția rutieră din California în jurul orei 21:28, ora locală, conform TMZ și Variety, citate de The Guardian.
Spears a fost arestată în primele ore ale dimineții de joi, 5 martie, în jurul orei 3:02, și a fost eliberată puțin după ora 6:00. După eliberare, cântăreața și-a șters profilul de Instagram.
Cea mai recentă postare a sa din mediul online transmitea: „Melodie care reprezintă fragilitatea, fiți atenți, prieteni, când aveți de-a face cu regina de inimioare”.
Arestarea sa vine după o victorie legală de la începutul acestei săptămâni, când Britney a primit un ordin de restricție împotriva unui bărbat de 51 de ani din Louisiana, care o hărțuia din 2013. Conform documentelor depuse de Spears la instanță, bărbatul s-a prezentat la domiciliul ei din Los Angeles după ce a făcut mai multe „postări tulburătoare pe rețelele de socializare”.
Acuzația de conducere sub influența alcoolului din această săptămână nu este primul conflict al lui Spears cu legea. În 2007, ea s-a confruntat cu patru acuzații contravenționale, după un presupus accident cu o mașină parcată în Los Angeles. Acuzațiile au fost retrase după ce Spears i-a plătit proprietarului vehiculului daunele.
În februarie, s-a dezvăluit că Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului său muzical la sfârșitul anului 2025, într-o tranzacție de 200 de milioane de dolari. Vânzarea către editorul muzical independent Primary Wave a avut loc după perioada de 13 ani de tutelă a cântăreței, care i-a afectat grav finanțele și pe care Spears a descris-o drept „abuzivă”.
În timp ce se afla sub tutelă, Britney Spears nu a avut control asupra bunurilor și finanțelor sale. „Au trecut treisprezece ani în care mă simțeam ca o umbră a mea... Tatăl meu și asociații lui având controlul asupra corpului și banilor mei... mă face să mă simt rău”, a scris ea în bestsellerul său din 2023, The Woman in Me.
De la încheierea tutelei sale în 2021, americanca a avut puține apariții publice, dar postează în mod regulat videoclipuri pe rețelele de socializare în care dansează acasă. Deși nu a lansat niciun album nou, a publicat single-uri unice, inclusiv colaborarea din 2022 cu Elton John, „Hold Me Closer”, și „Mind Your Business” din 2023 cu will.i.am.
de Anca Murgoci