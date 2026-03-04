Orașele din România asaltate de britanici. Cum a ajuns țara noastră în top trei preferințe în UK

Franța, Spania, Grecia - acestea sunt adesea marile destinații europene pe care britanicii le au în minte atunci când își planifică vacanța de vară. Dar, pe măsură ce multe destinații populare devin mult prea aglomerate, britanicii caută alternative.

În acest context, Daily Mail scrie că Wizz Air a dezvăluit noi date care arată că Polonia este cea mai populară pentru city break-uri printre pasagerii săi din Marea Britanie pentru al cincilea an consecutiv, reprezentând mai mult de o cincime din toate rezervările de city break-uri efectuate cu compania aeriană în 2025.

Per total, destinațiile din Europa de Est domină primele trei cele mai populare city break-uri, deoarece britanicii caută din ce în ce mai mult destinații mai ieftine și mai puțin cunoscute - demonstrând creșterea popularității Europei de Est.

Datele privind rezervările de zboruri Wizz Air arată că Polonia a fost urmată de România și Ungaria. Albania a urcat în clasament în 2025 pe locul patru, după ce turiștii britanici s-au îndreptat către noua destinație favorită cu buget redus.

Ce preferă britanicii în România

Pe lista destinațiilor din Europa de Est cu buget redus, în creștere în preferințele britanicilor, se află și România.

Sursa citată notează despre București și Sibiu că oferă o cultură bogată și o bucătărie delicioasă, la prețuri accesibile. Cu privire la Brașov, notează că vizitatorii pot vizita chiar și legendarul Castel al lui Dracula, în timp ce admiră peisajul rural transilvănean. ”Castelul Bran este o priveliște unică și minunată de văzut. Ar putea fi puțin înfiorător, un recenzent scriind: `Castel foarte interesant, frumos și înfricoșător. Turul este foarte bine realizat... Datorită acelei atmosfere `înfricoșătoare`, castelul arată și mai bine noaptea`. Dar este cu siguranță popular, un vizitator descriind: `Foarte pitoresc! Castel absolut frumos și bine întreținut`.” arată Daily Mail.

”În altă parte, supranumit „Micul Paris”, Bucureștiul este o destinație europeană populară, cunoscută pentru amestecul său de arhitectură din epoca comunistă, farmec medieval și viață de noapte vibrantă. Cu zboruri ieftine de la 40 de lire sterline cu Ryanair, orașul a cunoscut un boom turistic semnificativ în acest an”, arată sursa citată.