Turiștii străini vor plăti mai mult pentru a vizita parcurile naționale din SUA

Începând cu 1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste situri va crește de la 80 de dolari la 250 de dolari (aproximativ 215 euro), mai mult decât triplu pentru rezidenții străini, a detaliat Departamentul Parcurilor și Faunei Sălbatice.

Iar pentru cei fără acest abonament, se va aplica o suprataxă de 100 de dolari la biletele de intrare pentru cele mai vizitate parcuri, inclusiv Marele Canion, Yosemite și Yellowstone, toate situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Adevărate bijuterii turistice, cele 63 de parcuri naționale din Statele Unite atrag sute de milioane de vizitatori în fiecare an. În 2024, aproape 332 de milioane de turiști le-au vizitat, conform ultimelor cifre ale autoritățile americane.

Aceste noi tarife vor acorda 'prioritate americanilor', a justificat administrația Trump.

Și a detaliat: 'Rezidenții americani vor continua să beneficieze de tarife accesibile, în timp ce nerezidenții vor plăti o taxă mai mare pentru a contribui la întreținerea și menținerea parcurilor americane'.

Până în prezent, tarifele pentru rezidenți și străini erau aceleași. Dar Donald Trump a anunțat în iulie intenția de a schimba acest lucru.

'În parcurile naționale, America va fi pe primul loc', a declarat el la acea vreme, semnând un ordin executiv care viza creșterea taxelor de intrare pentru turiștii străini, precizează Agerpres.

Continuându-și eforturile de promovare a turismului intern, administrația de la Washington a anunțat crearea 'zilelor patriotice', în cursul cărora accesul la parcurile naționale va fi gratuit pentru rezidenții americani.

Sectorul turismului american suferă deja de câteva luni de o scădere a numărului de călători internaționali, descurajați de politicile liderului republican.

Asociația americană de turism, US Travel Association, prevede astfel o scădere de 6,3% a sosirilor turiștilor străini în 2025 față de 2024. (Claudia Calotă)