Sezon de vară slab în 2025. Cât au scăzut sosirile în unitățile de cazare în luna iulie, comparativ cu anul trecut

Turiștii care au ales România au înnoptat mai puțin în țara noastră în iulie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

În luna iulie 2025, turismul în România a înregistrat o scădere a cazărilor față de aceeași lună a anului trecut.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sosirile în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au scăzut cu 3,7%, ajungând la 1.811.100 persoane, în timp ce înnoptările au scăzut cu 4,7%.

Turiștii străini stau, în medie, două zile în România

Din totalul sosirilor în iulie 2025, 85,5% au fost turiști români, iar 14,5% turiști străini. Durata medie a șederii a fost de 2,5 zile pentru turiștii români și 2,0 zile pentru turiștii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 38,2%, în scădere cu 2,5 % față de iulie 2024.

Sursa foto: Captură de ecran INS/Turismul în luna iulie

București, Constanța și Brașov, în topul alegerilor

În primele șapte luni ale anului, între 1 ianuarie și 31 iulie 2025, s-au înregistrat 7.603,5 mii sosiri (-0,8% față de perioada similară din 2024) și 16.023,6 mii înnoptări (+0,3%).

Municipiile București, Constanța și Brașov au înregistrat cele mai mari valori ale sosirilor și înnoptărilor.

Datele arată că, în ciuda unei ușoare creșteri a înnoptărilor pe o perioadă de șapte luni, luna iulie 2025 a avut mai puține cazări comparativ cu iulie 2024.

Citește și: De ce au „dispărut” peste 1 milion de turiști de pe litoralul românesc. „Practic, nu mai există”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News