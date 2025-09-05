Data publicării:

Sezon de vară slab în 2025. Cât au scăzut sosirile în unitățile de cazare în luna iulie, comparativ cu anul trecut

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Lifestyle
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Turiștii care au ales România au înnoptat mai puțin în țara noastră în iulie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

În luna iulie 2025, turismul în România a înregistrat o scădere a cazărilor față de aceeași lună a anului trecut.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sosirile în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au scăzut cu 3,7%, ajungând la 1.811.100 persoane, în timp ce înnoptările au scăzut cu 4,7%.

Turiștii străini stau, în medie, două zile în România

Din totalul sosirilor în iulie 2025, 85,5% au fost turiști români, iar 14,5% turiști străini. Durata medie a șederii a fost de 2,5 zile pentru turiștii români și 2,0 zile pentru turiștii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 38,2%, în scădere cu 2,5 % față de iulie 2024.

Sursa foto: Captură de ecran INS/Turismul în luna iulie

București, Constanța și Brașov, în topul alegerilor

În primele șapte luni ale anului, între 1 ianuarie și 31 iulie 2025, s-au înregistrat 7.603,5 mii sosiri (-0,8% față de perioada similară din 2024) și 16.023,6 mii înnoptări (+0,3%).

Municipiile București, Constanța și Brașov au înregistrat cele mai mari valori ale sosirilor și înnoptărilor.

Datele arată că, în ciuda unei ușoare creșteri a înnoptărilor pe o perioadă de șapte luni, luna iulie 2025 a avut mai puține cazări comparativ cu iulie 2024.

Citește și: De ce au „dispărut” peste 1 milion de turiști de pe litoralul românesc. „Practic, nu mai există”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Sezon de vară slab în 2025. Cât au scăzut sosirile în unitățile de cazare în luna iulie, comparativ cu anul trecut
05 sep 2025, 17:42
Last minute în Egipt: cea mai frumoasă experiență pe care o poți trăi la început de toamnă
04 sep 2025, 17:06
Orașul din Marea Britanie unde fiecare stradă spune o poveste – un fel de Londra în miniatură - GALERIE FOTO
28 aug 2025, 12:24
Fenomen periculos pe o insulă din Grecia. Turiști amendați după ce au făcut - Video
27 aug 2025, 13:06
”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate
27 aug 2025, 14:12
Philip Morris International Global Travel Retail lansează prima platformă digitală globală pentru produse fără fum, menită să transforme experiența de călătorie
25 aug 2025, 13:17
ParintiSiPitici.ro
Hipertimezie: Cazul extraordinar al unei adolescente care călătorește în detaliu în trecutul ei și în potențialul ei viitor
05 sep 2025, 18:44
Taxa care a crescut peste noapte în Bulgaria. La ce să se aștepte românii. Ce se întâmplă cu prețurile
20 aug 2025, 20:11
Turism la negru! Bani în buzunar, dar probleme enorme pentru turiști
17 aug 2025, 20:09
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
17 aug 2025, 19:36
De ce au ”dispărut” peste 1 milion de turiști de pe litoralul românesc. ”Practic, nu mai există”
15 aug 2025, 15:17
O insulă preferată de turiștii români, lovită de un val de caniculă extremă: temperaturi de până la 46°C
14 aug 2025, 11:33
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
14 aug 2025, 10:19
Țara pe care acum o poți vizita fără viză
11 aug 2025, 11:33
Cinci insule din Grecia s-au impus în topul clasamentului global. Insula care ocupă locul întâi cu un scor impresionant
08 aug 2025, 20:30
Vânturi violente în Grecia, în insule preferate de români. Doi turişti au murit
08 aug 2025, 16:48
Apa, restricționată în mai multe destinații din Turcia, preferate de români
06 aug 2025, 18:32
"Plănuiești o călătorie în Thailanda, inspirat de emisiunea Insula Iubirii"? InfoCons vine cu precizări pentru români
04 aug 2025, 16:36
Ridicarea restricțiilor pentru lichide în bagajul de mână la aeroport. Când va fi posibilă și în România
30 iul 2025, 14:06
Avem dovada oficială. Iată de ce ”bate vântul” pe litoralul românesc
29 iul 2025, 15:21
Sithonia vs. Kassandra. Diferențe frapante între cele două brațe din Halkidiki. Unde să mergi dacă vrei să te bucuri, cu adevărat, de Grecia
29 iul 2025, 12:15
Lovitură pentru grecii din Kassandra, care au pus „stăpânire” pe plajă. ”Nu-mi pare rău pentru ei, dai 100 de euro pe cazare”/ ”Păcat că n-am fost acolo să aplaud”
29 iul 2025, 09:08
Istoria basilicii Sagrada Familia, acum și în limba română. Ghid audio în premieră pentru turiștii din țara noastră
27 iul 2025, 16:53
6 plaje din Europa mai puțin cunoscute unde poți scăpa de caniculă
26 iul 2025, 09:46
Cum arată casa din Thassos, de 120.000 de euro, ”perfectă pentru dimineți liniștite”: Este ascunsă în inima Limenariei
22 iul 2025, 22:26
Administratorul unei plaje din Mamaia, către turiști: Băi săracilor cu cearșafuri, oamenii care stau la șezlong au plătit ca să vadă marea / video viral
17 iul 2025, 18:35
Cazare gratuită la un hotel de lux din Italia, unde camera costă 2.350 €/noapte. Condiția este una foarte simplă
16 iul 2025, 14:09
Atracții turistice în Budapesta vara. Are și SPA în aer liber, dar și plaje. Comoara de sub capitala Ungariei, aproape necunoscută turiștilor
16 iul 2025, 14:04
TOP destinații din Italia unde distracția nu se oprește nici noaptea! Vara începe aici
15 iul 2025, 19:38
Greșeala banală dar costisitoare pe care o fac cei mai mulți turiști în vacanță
06 iul 2025, 15:51
Cum poți să-ți recuperezi banii dacă îți anulezi vacanța în Creta din cauza incendiilor care au cuprins insula
05 iul 2025, 11:46
Acest oraș este visul tuturor iubitorilor de legume: Rețete vechi și gusturi vii
03 iul 2025, 23:41
Singurul aeroport din lume unde poți ateriza simultan în trei țări. Se află în Europa
01 iul 2025, 11:53
Când se vor redeschide turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris. Data a fost anunțată
01 iul 2025, 08:15
Doar 5 lei, cel mai ieftin „city break” pe care îl poți face vara asta în România / foto + video
28 iun 2025, 17:38
Deja 4 milioane de turiști au vizitat Grecia în primele 4 luni ale anului. În 2024, vacanțele au reprezentat 13% din PIB
25 iun 2025, 20:14
Vacanță de vis transformată într-un coșmar pentru sute de români. Aeronava e în service, turiștii așteaptă pe aeroport
23 iun 2025, 23:51
Nu mai avem control la frontieră, dar avem Podul Giurgiu-Ruse. Românii așteaptă chiar și 6 ore în coloană: ”Ne-am săturat de bătaie de joc”
23 iun 2025, 19:25
Plaje spectaculoase din lume - Unde merită să ajungi vara aceasta
18 iun 2025, 14:00
Ai planuri de vacanță în Italia? Află de ce vei plăti mai mult în această vară
18 iun 2025, 08:38
O destinație turistică preferată de români, invadată de șerpi înotători care au aproape 2 metri. Turiștii, îngroziți, își anulează vacanțele
17 iun 2025, 10:22
Au sau nu românii bani? Opt din 10 au planuri de vacanță. Suma pe care vor să o cheltuie
16 iun 2025, 13:01
Noi proteste într-o destinație de vacanță iubită de români. Nu mai vor ca turiștii să le invadeze insula. ”Mai puţin turism, mai multă viaţă”
16 iun 2025, 11:18
În Grecia, consumul de Ouzo este un ritual cultural cu propriul său timp și loc special: Ce trebuie și ce nu trebuie să faci
14 iun 2025, 23:14
Anafi și Astypalaia, două insule grecești mai puțin cunoscute, unde casele văruite alb se îmbină perfect cu plajele superbe, mâncare de casă și tradițiile grecești
11 iun 2025, 00:01
Cutremurele alungă turiștii dintr-o destinație preferată de români. Oferte last-minute
09 iun 2025, 22:29
Festivalul Enisala – Unitate la Cetate: Inna și Andra vor încânta publicul
04 iun 2025, 16:11
Insulă preferată de români vrea să combată turismul excesiv / Galerie foto
04 iun 2025, 09:03
România, codașă în UE la atragerea turiștilor străini. Doar o țară stă mai prost
02 iun 2025, 13:10
Unde merg bulgarii în vacanță. Dezvăluire din turism
01 iun 2025, 23:52
Investitorul care a dat lovitura cu un hotel luat pe credit. Astăzi are investiții de sute de milioane de euro: 80% din turiștii cazați aici sunt români
27 mai 2025, 22:49
Mega-tranzacția de pe litoralul bulgăresc: Cine a achiziționat stațiunea șefilor de stat, destinație de lux. Mobilierul de aici e românesc
26 mai 2025, 21:38
Cele mai noi știri
acum un minut
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
acum 3 minute
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
acum 16 minute
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
acum 25 de minute
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
acum 27 de minute
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
acum 42 de minute
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
acum 1 ora 5 minute
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
acum 1 ora 12 minute
Un nou caz de tip City Insurance şi Euroins? COTAR avertizează asupra unui asigurator în pericol de faliment
Cele mai citite știri
acum 7 ore 50 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
pe 4 Septembrie 2025
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel