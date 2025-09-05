Amendă de 1.000 de euro în Grecia pentru un gest aparent banal, pe care-l fac mulți turiști

Un gest aparent banal vă poate strica, fără drept de apel, vacanța în Grecia. Frumoasa țară, destinație de vară pentru mulți români, a înăsprit regulile, în contextul turismului de masă.

Grecia aplică reglementări și amenzi mai stricte pentru a proteja plajele și siturile istorice de presiunile turismului de masă. Măsurile vin din necesitatea de a conserva în mod responsabil frumusețea naturală și patrimoniul cultural al Greciei, arată GreekCityTimes.

Litoralele emblematice și ruinele antice ale Greciei, atracții majore pentru vizitatori, se confruntă cu amenințări de mediu și culturale din cauza turismului excesiv. Guvernul grec a înăsprit reglementările pentru le proteja, punând accent pe turismul durabil, prin aplicarea legii și măsuri sporite.

Una dintre măsuri vizează turiștii care sunt prinși că iau pietre sau scoici de pe plajele protejate. Ei sunt pasibili de o amendă în valoare de 1.000 de euro. Regula își propune să conserve ecosistemele costiere delicate. Aici, chiar și acțiuni mici, cum ar fi luarea de suveniruri naturale, pot dăuna faunei sălbatice și pot accelera eroziunea. Autoritățile își intensifică vigilența pentru a se asigura că vizitatorii respectă resursele naturale ale Greciei.

O altă restricție se referă la șezlonguri. Pe plajele publice, s-a impus ca 70% din plajă să rămână liberă de șezlonguri de închiriat. Guvernul grec a luat măsuri mai drastice și împotriva daunelor aduse siturilor arheologice. Un caz recent prezintă un turist care a îndepărtat o piatră dintr-un sit protejat din insula Naxos. Astfel de incidente evidențiază consecințele grave - juridice și financiare - ale manipulării patrimoniului cultural al Greciei.

Sursa citată notează că reglementările își propun să echilibreze beneficiile economice ale turismului prin conservarea bunurilor naturale și istorice ale Greciei. Campaniile de conștientizare educă vizitatorii cu privire la un comportament responsabil pentru a asigura longevitatea acestor situri, iar amenzile servesc drept o reamintire a faptului că este o responsabilitate comunî conservarea plajelor și ruinelor Greciei, mai notează site-ul citat. Vizitatorii sunt îndemnați să se bucure cu grijă de frumusețea țării, asigurându-se că comorile sale dăinuie pentru generațiile viitoare.

