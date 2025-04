Investitorul Alin Bucur, situație revoltătoare cu Apele Române după ce a obținut o nouă plajă. ”Ce se întâmplă? Unde-i dreptatea?”/ VIDEO

Investitorul Alin Bucur a participat la licitație și a obținut un nou sector de plajă. Nici bine nu s-a întâmplat asta că a și primit un înscris de la Apele Române în care este atenționat că are nevoie de o anumită documentație pentru a beneficia propriu-zis de plajă. Însă, acesta, din nou, se întreabă cum alții din jurul lui, stânga - dreapta, se pot apuca de treabă când nici n-au fost semnate contractele, și el este avertizat că va fi ”ras” de pe plaja primită dacă va îndrăzni să miște puțin nisipul. Situația ajunge să fie de-a dreptul revoltătoare pentru investitorul care se chinuie de aproximativ doi ani să facă o investiție cu acte-n regulă pe plajele României, mai ales în contextul în care chiar instituția Apele Române recunoștea pentru DCNews că, în 2024, ”din totalul de 355 de subsectoare de plajă exploatate în scop turistic, în baza contractelor de închiriere aflate în derulare, pe 78 dintre ele sunt edificate construcții de tip beach-bar fără a deține autorizație de construire și fără acordul ABADL”.

”Eu am mai luat o plajă. Nu vă spun că acolo au fost niște probleme, am făcut o sesizare la DNA, au trecut opt luni... Am plătit pentru o nouă plajă. Am primit o adresă de la Apele Române în care mi s-au trasat anumite condiții pentru a beneficia de această plajă. Certificat de urbanism, etc. În caz contrar, dacă nu mă supun cerințelor, îmi reziliază contractul de plajă. De bună-credință, m-am prezentat și am cerut certificatul și aștept documentația. După cum văd, pe restul litoralului, lumea se pregătește de 1 Mai.

În condițiile astea, aș vrea să-l întreb pe dl. Stelică Hagi sau pe dl. Lucaci de la București, cum mie îmi reziliază contractul dacă mă apuc și eu și ceilalți construiesc fără probleme, în condițiile în care licitația a fost acum o săptămână. Nici n-au semnat contractele de plajă. Întreb și eu, pe această cale... ia uitați, toată lumea se pregătește. Eu le-am plătit banii, eu când mă apuc? Aștept acte, ce termen? Dar cum fac alții? Să mă învețe și pe mine. Nici nu s-au semnat contractele pentru licitație” a spus investitorul Alin Bucur, în interviul acordat DCNews.

”Ce se întâmplă? Unde-i dreptatea?” se întreabă el.

Investitorul Alin Bucur s-a luptat din răsputeri pentru a investi pe plaja Caelia, având un proiect fabulos pentru litoralul românesc, blocat în permanență de Apele Române. DCNews a abordat subiectul, în repetate rânduri, anul trecut.

