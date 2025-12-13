Orașul de poveste care atrage tot mai mulți turiști: De la o cultură unică în lume, la senzații tari și cea mai gustoasă mâncare / foto

Tendința atunci când vrei să vizitezi regiunea Moldovei e să te gândești la Iași, la mănăstirile din Bucovina, la Ipoteștiul lui Eminescu ori Ruginoasa lui Cuza, și adesea îți scapă din itinerar Piatra Neamț, un oraș cât o țară, răsărit pe locul unei culturi unice în lume și unde poți savura cele mai gustoase bucate moldovenești.

Mai multe detalii despre bogățiile cu care se mândrește Piatra Neamț ne-a oferit Ciprian Șemco, președintele OMD Piatra Neamț.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Descoperire remarcabilă la Vaslui: Comoara „neatinsă“ din Bârzești, inclusă în proiectul „Moldova Secretă“

„Zona Moldovei este regiunea cu cel mai bogat amalgam de situri culturale din epoca medievală, post-medievală și perioada interbelică. Dacă ne referim doar la Piatra Neamț, găsim o combinație între epoca medievală și epoca preistorică. Civilizația Cucuteni este unică în lume“, a zis Ciprian Șlemco.

Muzeul de Artă Neolitică Cucuteni se află chiar în centrul orașului și poate fi vizitat de marți până duminică, din aprilie până în septembrie între orele 10:00 și 18:00, iar din octombrie până în martie între 09:00 și 17:00. Taxa de vizitare este de 16 lei pentru adulți și 4 lei pentru elevi. Pentru fotografiere se percepe o taxă suplimentară de 10 lei.

Muzeul găzduiește exponate de o valoare inestimabilă, comori ale artei cucuteniene și te plimbă într-o călătorie în timp ce ajunge până acum aproape 6000 de ani.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Orașul care vrea să-i facă pe bucureșteni să uite de Brașov și valea Prahovei: Tiroliană unică în lume, la 3,5 ore de Capitală

Foto: Ovidiu Oprea

Ruta Ștefaniană și gastronomia locală din Piatra Neamț

Turnul clopotniță al curții domnești din Piatra Neamț, precum și Biserica Sfântul Ioan Botezătorul sunt măturii ale epocii înfloritoare din vremea domnitorului Ștefan cel Mare. Acestea au fost incluse în Ruta Ștefaniană, un proiect comun între România și Republica Moldova.

„În ceea ce privește epoca medievală ne referim la ansamblul curții domnești de la Piatra Neamț, cu Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, construită în timpul domnitorului Ștefan cel Mare. Facem parte și din Ruta Ștefaniană, o rută omologată la nivel național și internațional, împreună cu colegii din Republica Moldova, printr-un proiect al celor de la Agenția de dezvoltare Regională Nord-Est.

Din punct de vedere al activităților din zona Moldovei, avem o combinație între tradiție, cultură și gastronomie. Oriunde te-ai duce vei avea parte de aceste experiențe. Pentru zona Neamțului mă refer la plăcinta moldovenească și la tochitura moldovenească, foarte diferită de cea din Bucovina, care este un simbol al regiunii Moldovei“, a punctat Ciprian Șlemco.

Poți încerca bucătăria locală la restaurante precum Il Viaggio, Noir, Casa Moldoveană, Nenea Iancu, Turnul Berarilor sau La Curtea Domnească. Fiecare are specificul său și cu siguranță îți vei dori să te întorci pentru a încerca noi preparate.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol



Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Piatra Neamț, un oraș plin de montaniarzi. Mesajul lui Ciprian Șlemco pentru turiști

Proximitatea față de Ceahlău și de Carpații Orientali a făcut ca Piatra Neamț să devină prietenos cu montaniarzii, iar în oraș există mai mulți ghizi atestați pentru turism pe zona montană.

„Surpriza mea a fost să descopăr foarte mulți montaniarzi în Piatra Neamț, oameni foarte bine pregătiți pentru activitățile montane. Avem câțiva locuitori în oraș care au atins vârfuri foarte înalte din Munții Himalaya. Am rămas plăcut surprins să descopăr, la Piatra Neamț, ghizi de turism atestați pe zona montană.

Piatra Neamț este un hub foarte bun pentru aceste activități și nu vorbim doar de Ceahlău, pentru că suntem înconjurați de masive montane, iar ghizii, în weekend, au foarte multe activități în cheile Hășmașului, aproape de cheile Bicazului“, a spus, pentru DC News, Ciprian Șlemco, președintele OMD Piatra Neamț.

„Mesajul meu pentru turiști este unul foarte simplu. Dacă vii la Piatra Neamț, vii într-un oraș de poveste, vii să descoperi cultură, istorie și vii să descoperi oamenii. De asemenea, vii și pentru distracție. Avem foarte multe activități în zonă, avem activitățile montane, avem caiac pe lacul Bâtca Doamnei la o aruncătură de băț de oraș, telegondola care merge în permanență și este singura telegondolă din România care trece pe deasupra unui oraș. De pe Cozla ai o priveliște fantastică asupra orașului“, a concluzionat Ciprian Șlemco, președintele OMD Piatra Neamț, pentru DC News.