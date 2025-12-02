Risc sporit din partea Rusiei asupra securității Republicii Moldova: Maia Sandu avertizează autoritățile să rămână vigilente

Liderul de la Chișinău a subliniat că incidentele recente cu drone care survolează spațiul aerian național reprezintă un risc real și constant, context în care guvernul intensifică eforturile pentru consolidarea capacităților de apărare și monitorizare.

Drone și spațiul aerian: un risc constant

Președinta Maia Sandu a punctat că incidentele cu drone, precum cele înregistrate la sfârșitul lunii noiembrie, arată vulnerabilitățile existente. „Dacă nu vom înțelege riscurile și pericolele, nu ne vom putea proteja. Acest pericol există și va continua atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în desfășurare. Soluții magice nu sunt”, a declarat Sandu într-o conferință de presă.

Autoritățile moldovene lucrează la consolidarea infrastructurii de apărare și la modernizarea echipamentelor necesare pentru detectarea obiectelor neautorizate care traversează spațiul aerian. Guvernul investește în radare, tehnică de supraveghere și sisteme de apărare, în paralel cu discuții cu partenerii internaționali pentru achiziția de tehnologii suplimentare.

„Nu este suficient doar să depistăm. Este important să ne putem proteja cetățenii. Siguranța oamenilor este principala noastră preocupare”, a adăugat președinta, criticând totodată Rusia pentru modul în care încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova și al altor state europene.

Incidente recente cu drone în Moldova

Pe 25 noiembrie, o dronă s-a prăbușit într-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, lovind acoperișul casei paznicului. În aceeași zi, Poliția de frontieră a raportat că o dronă de tip Shahed a survolat sudul Moldovei.

Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării pe direcția Vinogradovca - Vulcănești, deplasându-se ulterior spre frontiera cu România și traversând spațiul aerian românesc, amintește Radio Chișinău.

Astfel de incidente demonstrează complexitatea și intensitatea amenințărilor, subliniind nevoia unui sistem performant de monitorizare și reacție rapidă.

Relația cu Rusia și mesajul lui Ilan Șor

Întrebată despre mesajul oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „furtului miliardului”, privind închiderea „proiectelor sociale” și retragerea sprijinului politic în Republica Moldova, Maia Sandu a spus că nu consideră că aceasta ar reflecta o schimbare a atitudinii Moscovei.

„Nu cred că Moscova își va schimba atitudinea în raport cu R. Moldova, din păcate. Am vrea să avem o relație normală și să știm că Kremlinul nu se amestecă în treburile noastre interne. Dar, așa cum am văzut în ultimii ani și inclusiv după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Riscurile nu dispar, ele vor crește, iar metodele de intervenție devin tot mai complexe. Nu trebuie să ne relaxăm. Dimpotrivă, trebuie să fim vigilenți și pregătiți”, a subliniat președinta.

La 1 decembrie, Ilan Șor a anunțat printr-un mesaj video închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova și retragerea sprijinului politic pentru unii reprezentanți locali, conform presei de peste Prut. Această mișcare survine într-un context tensionat, unde securitatea națională și interferențele externe sunt sub semnul întrebării.

Consolidarea securității naționale: o prioritate strategică

În lumina acestor evoluții, autoritățile de la Chișinău continuă să investească în tehnologie, echipamente de supraveghere și sisteme de apărare pentru protejarea cetățenilor. Securitatea spațiului aerian și a frontierelor rămâne prioritatea centrală a guvernului, iar cooperarea cu partenerii externi este esențială pentru a face față amenințărilor din partea Rusiei, a cărei politică față de Republica Moldova, conform președintei Sandu, rămâne ostilă și imprevizibilă.