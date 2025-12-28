€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Internațional Trump-Zelenski, întâlnire la Mar-A-Lago. Putin ar fi spus că "nu va fi pace". Chirieac: Ne vom trezi cu rușii la graniță
Data publicării: 19:57 28 Dec 2025

Trump-Zelenski, întâlnire la Mar-A-Lago. Putin ar fi spus că "nu va fi pace". Chirieac: Ne vom trezi cu rușii la graniță
Autor: Giorgi Ichim

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski și planul lui Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru o întâlnire cu Donald Trump, într-un moment în care Casa Albă încearcă să împingă înainte discuțiile despre un posibil plan de pace pentru Ucraina. Cu mai puțin de două ore înainte de întrevederea cu liderul ucrainean, președintele american a anunțat că a avut o convorbire telefonică "foarte productivă" cu Vladimir Putin, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul discuției.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a declarat că există "disperare" pentru conturarea unui plan de pace, însă a avertizat că, potrivit unor informații apărute în presa internațională, Putin le-ar fi transmis oamenilor de afaceri că "nu va fi pace".

Bogdan Chirieac a mai spus că, dacă războiul continuă, România ar fi printre cele mai expuse țări din cauza riscului ca Rusia să ne fie vecină la graniță pe Delta Dunării.

"Se încearcă cu disperare - și este și în interesul României să se reușească - un plan de pace. A venit Volodimir Zelenski cu un plan de pace în 20 de puncte, cu cedări importante din partea Ucrainei.

Problema este că, pe surse publicate de presa internațională, a avut loc în aceste zile o întâlnire a lui Vladimir Putin cu principalii oameni de afaceri și le-a comunicat că "nu va fi pace". Și așa cum stau lucrurile acum, Rusia dorește ca Ucraina să nu mai aibă nicio ieșire la mare.

Pentru asta, Rusia trebuie să cucerească Odesa și gurile Dunării. Eu doresc să fie pace, dar în cazul în care continuă războiul, cea mai defavorizată țară este România, pentru că ne vom trezi cu rușii în graniță pe Delta Dunării", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
vladimir putin
volodimir zelenski
donald trump
razboi
ucraina
dunare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 42 minute
Trump-Zelenski, întâlnire la Mar-A-Lago. Putin ar fi spus că "nu va fi pace". Chirieac: Ne vom trezi cu rușii la graniță
Publicat acum 47 minute
Turişti din Republica Moldova, blocaţi la Refugiul Călţun. Salvamontiştii nu pot interveni până luni dimineaţă
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru s-au cunoscut... în club
Publicat acum 1 ora si 19 minute
LIVETEXT UPDATE/ Discuţii despre planul de pace între Donald Trump şi Volodimir Zelenski, în Florida. Trump: Ori se încheie curând, ori războiul va mai dura mult timp
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Covrigi cu scorțișoară, rețeta simplă a lui chef Sorin Bontea: Cine îi poate refuza?
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close