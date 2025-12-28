Trump-Zelenski, întâlnire la Mar-A-Lago. Putin ar fi spus că "nu va fi pace". Chirieac: Ne vom trezi cu rușii la graniță

Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru o întâlnire cu Donald Trump, într-un moment în care Casa Albă încearcă să împingă înainte discuțiile despre un posibil plan de pace pentru Ucraina. Cu mai puțin de două ore înainte de întrevederea cu liderul ucrainean, președintele american a anunțat că a avut o convorbire telefonică "foarte productivă" cu Vladimir Putin, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul discuției.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a declarat că există "disperare" pentru conturarea unui plan de pace, însă a avertizat că, potrivit unor informații apărute în presa internațională, Putin le-ar fi transmis oamenilor de afaceri că "nu va fi pace".

Bogdan Chirieac a mai spus că, dacă războiul continuă, România ar fi printre cele mai expuse țări din cauza riscului ca Rusia să ne fie vecină la graniță pe Delta Dunării.

"Se încearcă cu disperare - și este și în interesul României să se reușească - un plan de pace. A venit Volodimir Zelenski cu un plan de pace în 20 de puncte, cu cedări importante din partea Ucrainei.

Problema este că, pe surse publicate de presa internațională, a avut loc în aceste zile o întâlnire a lui Vladimir Putin cu principalii oameni de afaceri și le-a comunicat că "nu va fi pace". Și așa cum stau lucrurile acum, Rusia dorește ca Ucraina să nu mai aibă nicio ieșire la mare.

Pentru asta, Rusia trebuie să cucerească Odesa și gurile Dunării. Eu doresc să fie pace, dar în cazul în care continuă războiul, cea mai defavorizată țară este România, pentru că ne vom trezi cu rușii în graniță pe Delta Dunării", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.