Care e diferența dintre clementine și mandarine. Cum le putem recunoaște

Clementina este recunoscută ca fiind un hibrid dintre portocală și mandarină.
De fel le poți recunoaște după coajă, formă, dimensiune și gust.
În primul rând clementinele nu au sâmburi sau sunt foarte puțini, în timp ce mandarinele conțin de obicei destul de mulți sâmburi. Mandarinele au coaja mai aspră (pietroasă) și uneori mai "liberă" față de miez.
Clementinele tind să fie mult mai dulci, în timp ce mandarinele au un gust mai echilibrat, dulce-acrișor și sunt mai aromate.
Clementinele sunt ideale pentru consumul proaspăt, rapid, în timp ce portocalele sunt adesea folosite pentru sucuri sau în preparate culinare datorită cantității mai mari de pulpă. Portocalele au coaja mai groasă, mai aderentă la miez. Clementinele au o dimensiune mult mai mică decât portocalele.
Nutrițional, cele două sunt foarte asemănătoare. Ambele sunt surse excelente de vitamina C, fibre și antioxidanți. Dacă preferați un fruct mai dulce, fără semințe și ușor de curățat, alegeți clementinele. Dacă preferați o aromă mai intensă, ușor acidă, mandarinele sunt alegerea potrivită.
de Anca Murgoci