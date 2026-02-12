Care e diferența dintre clementine și mandarine. Cum le putem recunoaște

Care este diferența dintre clementine și mandarine

De fel le poți recunoaște după coajă, formă, dimensiune și gust.

În primul rând clementinele nu au sâmburi sau sunt foarte puțini, în timp ce mandarinele conțin de obicei destul de mulți sâmburi. Mandarinele au coaja mai aspră (pietroasă) și uneori mai "liberă" față de miez.

Clementinele tind să fie mult mai dulci, în timp ce mandarinele au un gust mai echilibrat, dulce-acrișor și sunt mai aromate.

Prin ce diferă portocalele

Clementinele sunt ideale pentru consumul proaspăt, rapid, în timp ce portocalele sunt adesea folosite pentru sucuri sau în preparate culinare datorită cantității mai mari de pulpă. Portocalele au coaja mai groasă, mai aderentă la miez. Clementinele au o dimensiune mult mai mică decât portocalele.

Informații nutriționale

Nutrițional, cele două sunt foarte asemănătoare. Ambele sunt surse excelente de vitamina C, fibre și antioxidanți. Dacă preferați un fruct mai dulce, fără semințe și ușor de curățat, alegeți clementinele. Dacă preferați o aromă mai intensă, ușor acidă, mandarinele sunt alegerea potrivită.