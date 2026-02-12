Blackout în Franța, după furtuna Nils. 850.000 de locuințe, fără curent electric

Un şofer de camion şi-a pierdut viaţa în sud-vestul Franţei într-un accident legat de furtuna Niles, care a adus vânturi de peste 160 km/h şi a lăsat aproximativ 850.000 de locuinţe fără curent electric, au anunţat joi autorităţile, citate de AFP.

Accidentul, care a avut loc în apropierea oraşului Dax, în departamentul Landes, "a fost cauzat de căderea unei ramuri de copac", potrivit unui purtător de cuvânt al prefecturii.

În acelaşi departament, rafale de vânt de până la 162 km/h au fost înregistrate în cursul nopţii în Biscarrosse, pe coastă.

850.000 de locuințe, fără curent electric

Aproximativ 850.000 de gospodării au rămas fără curent electric, joi dimineaţă, la nivel naţional, dintre care 485.000 în Nouvelle-Aquitaine şi 318.000 în Occitanie, două regiuni din sud-vest.

Din cauza ploilor abundente din ultimele săptămâni solul este saturat, astfel încât arborii şi infrastructura au devenit mai vulnerabile la vânt.

Furtuna Nils, un sistem de joasă presiune care aduce precipitaţii semnificative, după un început de an 2026 deja foarte umed, îşi continuă joi înaintarea spre Marea Mediterană.

Potrivit prognozelor, furtuna ar trebui să se încheie joi dimineaţă în sud-vestul Franţei, seara în regiunile mediteraneene şi, posibil, în cursul nopţii în Corsica, potrivit Meteo France, care a lansat un apel la „prudenţă”.

