Data publicării: 11:05 12 Feb 2026

Blackout în Franța, după furtuna Nils. 850.000 de locuințe, fără curent electric
Autor: Iulia Horovei

pana de curent paris Blackout. Foto: Pixabay, de Geralt

Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric, iar un șofer de camion a murit în Franța, în urma dezastrului lăsat de furtuna Niles.

Un şofer de camion şi-a pierdut viaţa în sud-vestul Franţei într-un accident legat de furtuna Niles, care a adus vânturi de peste 160 km/h şi a lăsat aproximativ 850.000 de locuinţe fără curent electric, au anunţat joi autorităţile, citate de AFP.

Accidentul, care a avut loc în apropierea oraşului Dax, în departamentul Landes, "a fost cauzat de căderea unei ramuri de copac", potrivit unui purtător de cuvânt al prefecturii.

În acelaşi departament, rafale de vânt de până la 162 km/h au fost înregistrate în cursul nopţii în Biscarrosse, pe coastă.

850.000 de locuințe, fără curent electric

Aproximativ 850.000 de gospodării au rămas fără curent electric, joi dimineaţă, la nivel naţional, dintre care 485.000 în Nouvelle-Aquitaine şi 318.000 în Occitanie, două regiuni din sud-vest.

Din cauza ploilor abundente din ultimele săptămâni solul este saturat, astfel încât arborii şi infrastructura au devenit mai vulnerabile la vânt.

Furtuna Nils, un sistem de joasă presiune care aduce precipitaţii semnificative, după un început de an 2026 deja foarte umed, îşi continuă joi înaintarea spre Marea Mediterană.

Potrivit prognozelor, furtuna ar trebui să se încheie joi dimineaţă în sud-vestul Franţei, seara în regiunile mediteraneene şi, posibil, în cursul nopţii în Corsica, potrivit Meteo France, care a lansat un apel la „prudenţă”.

Riscul unei pene masive de curent sau al altor situații de urgență poate fi atenuat prin prevenție. Fiecare persoană ar trebui să fie pregătită pentru cazuri neprevăzute, sfătuiește Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Acesta a numit care sunt articolele esențiale de care are nevoie un om pentru a supraviețui în situații excepționale

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
blackout
furtuna niles
