Astăzi, Luna se pregătește să treacă din Săgetător în Capricorn. Și va face o serie de careuri cu Saturn și Neptun. Oarecum, astrele ne pregătesc de intrarea lui Saturn în Berbec. Dacă am putea explica printr-un cuvânt atmosfera astrologică a momentului, acesta ar fi "graniță".

Horoscop 12 februarie 2026 Berbec

Duceți o presiune uriașă pe umerii voștri. Nivelul de energie va fi destul de scăzut. Astrologul vă recomandă să puneți accentul pe activitățile cu adevărat importante.

Horoscop 12 februarie 2026 Taur

Trebuie să ai în vedere o întrebare. Ce urmează după această decizie? Adică să înveți să gândești strategia pe termen lung. Să nu fii atent doar la aici și acum.

Horoscop 12 februarie 2026 Gemeni

Poți dobândi un plus de înțelepciune pe plan profesional. Altfel spus, vei mai lăsa de la tine în momentele tensionate. Oricum nu ai avea nimic de câștigat folosind o atitudine arțăgoasă.

Horoscop 12 februarie 2026 Rac

Dacă vrei să ai o zi bună, învață să spui nu. Să nu petreci timp cu oamenii care nu îți plac, să nu te implici în activități care nu ți se potrivesc și să fii mai selectiv.

Horoscop 12 februarie 2026 Leu

Pe ultima sută de metri, poți rezolva unele probleme din punct de vedere financiar. Ba chiar am putea spune că vei transforma orice criză într-o mare oportunitate.

Horoscop 12 februarie 2026 Fecioară

Este posibil ca partenerul de viață sau oamenii cei mai apropiați să se opună propunerilor tale. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți la ce îți dorești.

Horoscop 12 februarie 2026 Balanță

Te axezi prea mult pe muncă și prea puțin pe ceea ce se întâmplă pe plan personal. Cauți activități care să te ajute să evadezi din situațiile tensionate.

Horoscop 12 februarie 2026 Scorpion

Ai nevoie de acceptarea unor situații pe plan personal. Adică să nu te mai victimizezi din cauza acestora sau să încerci să îi schimbi pe alții, ci să mergi mai departe.

Horoscop 12 februarie 2026 Săgetător

Vei evita unele discuții cu familia. Consideri că unele rude nu au dreptate. Astrele îți recomandă să eviți replicile tăioase sau gesturile impardonabile.

Horoscop 12 februarie 2026 Capricorn

Luna va ajunge în semnul tău. Deci este posibil să dispară siguranța pe care o aveai, referitoare la un proiect. Și există riscul să fii influențat.

Horoscop 12 februarie 2026 Vărsător

Limitele din punct de vedere financiar te vor ajuta să găsești soluții. Vei rămâne uimit de generozitatea oamenilor din jur. Deci nu îți fie teamă să spui ce probleme ai.

Horoscop 12 februarie 2026 Pești

Saturn mai stă puțin în semnul tău. Și are tendința să te epuizeze din toate punctele de vedere. Astrologul îți recomandă să fii mai blând cu tine.