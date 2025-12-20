Sâmbătă, 20 decembrie, se petrec două evenimente astrologice răsunătoare. În primul rând, discutăm despre Luna Nouă în Săgetor. Acum, în fiecare an avem o Lună Nouă în acest semn. Însă, de data aceasta, Soarele și Luna vor fi în careu cu Neptun și Saturn. Ne dorim să fim optimiști, să evoluăm, să creștem, însă vom fi confuzi, iar timpul nu va fi de partea noastră.

În plus, Lilith, punctul care se ocupă de dorințe puternice reprimate și de instinctele primare, își va începe tranzitul în același semn. Și va accentua și mai mult stările de rătăcire.

Horoscop 20 decembrie 2025 Berbec

O zi plină! Însă vei reuși să îmbini utilul cu plăcutul. Cu siguranță, vei avea multe drumuri de făcut. Te vei ocupa de treburile gospodărești, dar îți vei face timp și pentru distracție.

Horoscop 20 decembrie 2025 Taur

S-ar putea ca socoteala de acasă să nu se potrivească deloc cu aceea din târg! Nici când mergi la cumpărături și nici când vrei să participi la evenimente.

Horoscop 20 decembrie 2025 Gemeni

Partenerul cere mai multă atenție, însă nici el nu știe ce vrea. Și astfel, vei pierde timp până când vei reuși să îl înțelegi sau până când veți ajunge la un numitor comun.

Horoscop 20 decembrie 2025 Rac

Nu prea vei avea control asupra desfășurării zilei. Astrele îți recomandă să te adaptezi din mers, să nu refuzi propunerile apropiaților și să eviți izolarea.

Horoscop 20 decembrie 2025 Leu

Astăzi ai curajul să pui pe primul loc activitățile care îți fac viața mai frumoasă. Sau a ta și a celor dragi. Și pe urmă, te vei ocupa și de treburile obișnuite.

Horoscop 20 decembrie 2025 Fecioară

Este o zi potrivită pentru a dedica timp și resurse gospodâriei sau îmbunătățirii relației cu familia. Astrele îți recomandă să te ferești de discuțiile moraliste.

Horoscop 20 decembrie 2025 Balanță

Comunicarea va avea de suferit. Fie că vei fi la serviciu sau vei avea o zi liberă. Te vei înțelege greu chiar și cu oamenii cei mai raționali din jurul tău.

Horoscop 20 decembrie 2025 Scorpion

Vor fi multiple tentații pe plan financiar. Și există riscul să te lași influențat de cine nu trebuie. Astrele îți recomandă să nu asculți de persoanele pe care nu le respecți.

Horoscop 20 decembrie 2025 Săgetător

Luna Nouă se petrece în semnul tău. Poate fi o zi bună pentru schimbări. Mai mici sau mai mari. Poți începe cu garderoba, înfâțișaresa sau atitudinea față de viață.

Horoscop 20 decembrie 2025 Capricorn

Astrele te invită să nu îți consumi energia cu activități inutile sau cu oameni de la care nu ai nimic de învățat. În plus, nu este cazul să neglijezi odihna.

Horoscop 20 decembrie 2025 Vărsător

Vei fi dornic de socializare, însă nu uita de limite! Nu este obligația ta să găsești scuze tuturor celor care nu îți respectă cerințele. Nu poți schimba oamenii.

Horoscop 20 decembrie 2025 Pești

O parte din tine va fi fi mai atrasă de mistic, alta va încerca să rămână cât mai cu picioarele pe pământ. Și îți va fi destul de greu să le împaci pe ambele.