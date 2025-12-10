€ 5.0894
DCNews Lifestyle Horoscop Final de an cu lecții pentru Capricorn, Rac, Balanță și Berbec
Data actualizării: 20:50 10 Dec 2025 | Data publicării: 20:48 10 Dec 2025

EXCLUSIV Final de an cu lecții pentru Capricorn, Rac, Balanță și Berbec
Autor: Daniela Simulescu

confeti ceas sticla sampanie Sursă foto: Freepik/Soarele, Venus și Marte vor face trecerea între 2025 și 2026
 

Previziuni astrale. La final de an, vom avea un trio Soare-Venus-Marte în Capricorn.

La finalul anului 2025, vom avea o triplă conjuncție de semn. Este vorba de Soare-Venus-Marte în Capricorn.

Soarele reprezintă energia noastră conștientă și vitalitatea. Venus se ocupă de iubire și valoare. Iar Marte are în vedere acțiunea și curajul.

Arhetipul Capricornului vorbește despre disciplină, responsabilitate, maturizare, pragmatism și rigiditatea.

Ei bine, pentru zodiile cardinale următoarea perioada va fi inițial apăsătoare, însă și cu multe lecții folositoare.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vom discuta, în primul rând, despre Marte. Pentru că este guvernatorul tău. Și în perioada 15 decembrie-23 ianuarie va tranzita casa a zecea, a carierei și a rolului din societate. Ceea ce înseamnă că la finalul anului 2025 îți vei pune numeroase întrebări legate de viitorul tău profesional sau de cine ești tu cu adevărat. Ce-i drept, cu Marte în Capricorn, alături de Venus și Soare, nu este momentul să te victimizezi, să îți plângi de milă sau să intri în conflict cu autoritățile sau cu persoanele care au reușit. Ci să admiți că ai fost, pe alocuri superficial și delăsător. Te așteaptă un an destul de puternic, așa că ai face bine să nu fugi de responsabilitate și să vrei mai mult.  Ambiția trebuie urmată de acțiune.

Citește și Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea

Rac/Ascendent în Rac

Soarele, Venus și Marte vor tranzita casa a șaptea, a relațiilor personale, la finalul anului 2025. Astrele te invită, ca la final de 2025, să nu crezi că te descurci singur. Să nu încerci să le faci pe toate fără a cere ajutorul. În plus, unii dintre voi vă veți îmbunătăți relația de cuplu, aveți aspecte favorabile, dar să nu credeți că se întâmplă de la sine. Ci trebuie făcută echipă cu persoana iubită. Alții s-ar putea să își dea seama că nu se află în relația cea mai potrivită și se vor gândi la un proces de separare.

Balanță/Ascendent în Balață

Venus, guvernatoarea ta, se va afla în casa a patra. Alături de Marte și Soare. Îți vei da seama cât de importantă este familia. Sau nevoia de a avea o bază. Cumva îți priesc aceste aspecte pentru că, de sărbători, obișnuim să ne împăcăm cu persoanele dragi, să fim mai toleranți și să facem tot posibilul să avem amintiri frumoase. Dar vor fi și lecții sau revelații pe care trebuie să le accepți cu seninătate. În special, legate de trecerea timpului. 

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Tu vei fi protagonistul! Finalul anului 2025 va fi unul de neuitat! Ai parte de energie, carismă, nivel crescut de atractivitate și forță. Și deși poate nu ai mai făcut-o în alți ani, este timpul să fii sufletul petrecerii. Să lași în spate toate evenimentele neplăcute și să vezi jumătatea plină a paharului. Să te implici în organizarea sărbătorilor și să nu te iei în serios, cum o faci de obicei. Cei dragi vor aprecia enorm noua ta atitudine. 

horoscop decembrie
marte in capricorn
venus in capricorn
astrolog daniela simulescu
