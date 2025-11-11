Jupiter va fi retrograd, în Rac, până pe 11 martie 2026. Despre Jupiter știm că este Marele Benefic, că se ocupă de oportunități și evoluție. Arhetipul Racului este cel al emoțiilor și al rădăcinilor. Această retrogradare ne va arăta tuturor cât de importantă este familia. Că indiferent de ce vom face în viață, vom avea nevoie de atașamente.

Rac/Ascendent în Rac

Tu ești primul vizat de această retrogradare! Jupiter este considerat Marele Benefic și cel mai probabil, din 10 iunie, de când a început să îți tranziteze semnul ai avut parte de unele oportunități, poftă de viață în plus sau sprijin neașteptat în momentele mai grele. Acum că va fi retrograd, îți va arăta că poți avea un control mai mare asupra beneficiilor din viața ta. Și că bunăstarea ta depinde și de modul în care îți trăiești viața. Dacă te extragi din postura de victimă, dacă alegi calea corectă și morală, vei avea doar de câștigat. Și chiar dacă simți că trebuie să depui eforturi suplimentare pentru a obține ce-ți dorești, important este că ai această șansă.

Berbec/Ascendent în Berbec

Jupiter va fi retrograd în casa a patra. Și se va manifesta pe mai multe planuri. În primul rând, în familie se vor petrece numeroase evenimente. Pe placul tău sau nu. Jupiter retrograd se va asigura că relația dintre tine și cei dragi va fi mai strânsă, că veți fi acolo unii pentru alții și că veți alege să vedeți împreună jumătatea plină a paharului. Pentru alții, urmează o perioadă nemaipomenită pentru a se ocupa de toate demersurile în scopul mutării, achiziționării unui imobil sau îmbunătățirii locuinței actuale.

Balanță/Ascendent în Balanță

Jupiter va fi retrograd în casa a zecea, a carierei. Vei prinde curaj să faci ce ți-ai propus din iunie încoace. Fie că este vorba de căutarea unui alt loc de muncă sau dorința de a avea o relație mult mai bună cu șefii sau colegii. Important este să alegi întotdeauna calea corectă, fără compromisuri sau scurtături. Unii dintre voi vor avea curaj să ia decizii importante pe plan profesional. Cum ar fi schimbarea domeniului de activitate sau ieșirea la pensie. Jupiter retrograd aduce numeroase beneficii pentru cei care învață să aibă încredere în trecerea timpului.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Jupiter va retrograda în casa a șaptea. Urmează o perioadă în care îți vei evalua relațiile personale, în special aceea de cuplu. Acolo unde lucrurile nu merg foarte bine, Jupiter retrograd te va ajuta să vezi și jumătatea plină a paharului sau să cauți noi metode pentru îmbunătățire. Cei care ați cunoscut persoane din iunie încoace, veți prinde mai mult curaj pentru a trece la următorul nivel. Unii dintre voi ați așteptat momentul potrivit pentru a ieși dintr-o relație disfuncțională, iar acum îl veți primi. De asemenea, în perioada următoare, este important să vă dați seama ce vă doriți de la celălalt și ce puteți oferi.