Horoscop săptămânal. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

La prima vedere a principalelor aevenimente astrologice, putem spune că săptămâna viitoare aparține lui Mercur. Pentru că acesta va schimba semnul și va face o sumedenie de aspecte. Cel mai important este tranzitul acestuia în semnul Săgetătorului, de unde va și retrograda în noiembrie.

Pe urmă, Marte din Scorpion va face două trigoane, cu Jupiter și Saturn. Astfel, se creează un trigon regal pe semne de apă. Adică, ne vom regăsi curajul. Ne vom da seama că nu trebuie să avem o viață perfectă pentru a câștiga o luptă. Și că acceptarea emoțiilor și răbdarea aduc numeroase beneficii.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Berbec

Marte, guvernatorul tău, va face două trigoane, unul cu Jupiter și unul cu Saturn. Primul te invață să ai curaj, însă în momentul potrivit. Adică nu trebuie să te implici în toate luptele. Unele nu îți aparțin și pentru altele nu ești încă pregătit. Al doilea trigon, cel cu Saturn, te va ajuta să pui frână până când vei găsi resursele necesare pentru un proiect. Altfel spus, este o săptămână potrivită pentru strategie.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Taur

Marte se pregătește să iasă din casa a șaptea, a relațiilor. Este posibil să rezolvi cu partenerul, pe ultima sută de metri, o problemă care v-a tot sâcâit. Atmosfera din sânul cuplului va fi mai dinamică față de ultima perioadă. Chiar și relațiile cu persoanele cele mai apropiate vă vor ocupa mai mult timp.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, intră în casa a șaptea. Comunicarea cu partenerul sau persoana pe care o placi se va înteți. Pe unii dintre voi îi va apuca hărnicia la locul de muncă. Poate și pentru că veți fi implicați în unele proiecte de pe urmă cărora au multe de obținut.

Final de octombrie cu lecții pentru Berbec, Scorpion, Rac și Pești

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Rac

Față de alte dăți, astrele îți oferă aspectele necesare să te pui pe tine pe un piedestal, și nu pe alții. Îți dai seama că viața merită trăită și altfel, nu doar prin sacrificiu pentru cei dragi. Urmează o perioadă foarte bună pentru cei competitivi sau creativi.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Leu

Principalul obiectiv al săptămânii viitoare este liniștea. Fără aceasta nu vei putea reuși nimic. Deci învață să o protejezi, să te ferești de oamenii care îți consumă energia și te agită. Și chiar dacă, în sânul familiei, mai apar neînțelegeri, cu răbdare și compromisuri se vor rezolva toate.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul vostru, va intra în casa a patra, de unde va și retrograda în perioada următoare. ce trebuie să știți voi deocamdată? Că ar fi bine să acordați, din timp. atenție stării locuinței. Sau că veți avea parte de numeroase hopuri când veți dori să vă mutați. Dar veți da dovadă de acuitate mentală!

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Balanță

Să nu uităm că Venus, propria guvernatoare, încă vă vizitează. Beneficiați de carismă, putere de atracție și numeroase alte beneficii. Unii dintre voi vor avea idei de investiții și din fericire, vor avea răbdarea să caute cea mai bună ofertă.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Scorpion

Este una dintre cele mai bune săptămâni din 2025 pentru voi! Marte, propriul guvernator, care vă vizitează, va face un trigon cu Jupiter, Marele Benefic. Cu alte cuvinte, indiferent în ce etapă a vieții vă aflați, astrele vă oferă încredere și voie bună. Unii dintre voi vor avea curaj să ia deciziile mult amânate sau să treacă la fapte.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Săgetător

Mercur își va începe tranzitul în semnul vostru. Însă pentru că va și retrograda în perioada următoare, ar fi cazul să acordați atenție suplimentară, încă de pe acum, problemelor administrative. Unii dintre voi vor primi ajutor de la cine nu se așteaptă.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Capricorn

Tot timpul vei avea ceva de făcut. Și vei reuși să aduni în jurul tău oameni de calitate, care să te inspire. O săptămână bună pentru socializare, noi planuri și conexiuni. Unii dintre voi vor prinde curajul necesar să ducă relația de cuplu la următorul nivel.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Vărsător

Din start, trebuie să știi că vei primi multiple șanse pe plan profesional. Astrele îți recomandă să pui pe primul loc proiectele de la serviciu. Implicarea ta va fi pe placul șefilor și a colegilor și îți va aduce, în viitorul apropiat, și alte beneficii.

Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie 2025 Pești

Neptun s-a întors în semnul tău și este posibil să simți, din nou, un grad crescut de confuzie. Însă, aceasta este menită să nu te lase să renunți repede la un proiect. Cu siguranță, nu este un sentiment confortabil, dar este necesar. O perioadă bună pentru călătorii, mutat sau studiu.