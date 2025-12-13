€ 5.0904
Horoscop 13 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 13 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 13 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

cerc zodiacal Sursă: Freepik/Marte se pregătește să iasă din semnul Săgetătorului
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru ziua de sâmbătă.

Luna va tranzita semnul Balanței, iar Marte din Săgetător se apropie de un careu cu Neptun din Pești. Primul aspect ne ajută să fim mai diplomați și echilibrați, iar al doilea ne aduce un conflict interior între nevoia de a acționa și lipsa direcției. Ar fi bine să evităm situațiile încurcate și persoanele dubioase.

Horoscop 13 decembrie 2025 Berbec

Te vei răzgândi foarte des și s-ar putea să fii destul de influențabil. De aceea, este important să fii mult mai selectiv cu oamenii din jur. Atenție la călătorii!

Horoscop 13 decembrie 2025 Taur

Dacă alții au avut succes în anumite activități, nu înseamnă că ți se potrivesc. Stai departe de scheme financiare sau investiții grăbite!

Horoscop 13 decembrie 2025 Gemeni

Careul Marte-Neptun îți poate deschide ochii în ceea ce privește o latură a partenerului sau a unei persoane apropiate. Acceptă că nimeni nu este perfect!

Horoscop 13 decembrie 2025 Rac

Îți propui destule activități, însă abia te vei putea ține de unele dintre acestea. Socoteala de acasă nu se va potrivi deloc cu aceea din târg.

Marte intră în Capricorn, din 15 decembrie. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 13 decembrie 2025 Leu

Ce ție nu-ți place, altuia nu-ți face! Unii dintre voi vor avea tendința de a se răzbuna sau de le strica planurile celorlalți pentru că v-au supărat.

Horoscop 13 decembrie 2025 Fecioară

Certurile cu familia nu vor rezolva nimic. Din contră! S-ar putea să se creeze și alte situații problematice. Încearcă să fii tu cel diplomat.

Horoscop 13 decembrie 2025 Balanță

Vei fi dornic de plimbări sau de a participa la evenimente. Însă, cu greu te vei decide ce anume să alegi. Poate ceri sfatul celor dragi.

Horoscop 13 decembrie 2025 Scorpion

Există riscul să faci unele cheltuieli pe care să le regreți pe urmă. Pune mai multe întrebări, cere dovezi și încearcă să fii cât mai pragmatic.

Horoscop 13 decembrie 2025 Săgetător

Ești primul vizat de careul Marte-Neptun. Cu greu îți vei găsi motivația. Când ești foarte energic, când devii foarte delăsător. Amână proiectele importante.

Horoscop 13 decembrie 2025 Capricorn

Intuiția ta va fi destul de puternică și ai face bine să o asculți. Adică, dacă simți că o persoană nu este ceea ce pare, nu-i mai acorda atenție.

Horoscop 13 decembrie 2025 Vărsător

Prietenii una zic, alta fac. Deci pregătește-te de schimbări în programul zilei. Dar te vei demonstra a fi destul de flexibil.

Horoscop 13 decembrie 2025 Pești

Nu-i convinge și pe alții să te urmeze pentru că s-ar putea să rămâi fără direcție sau sens destul de repede. O zi bună pentru odihnă.

