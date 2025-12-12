Pe 12 decembrie, Mercur va reveni în Săgetător, semn în care a și retrogradat și unde va rămâne până pe 2 ianuarie 2026. Datorită acestui tranzit, comunicarea se va îmbunătăți. Vom fi mai optimiști. Iar când va veni vorba de organizat evenimente sau călătorii, vom avea idei foarte bune.

Horoscop 12 decembrie 2025 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se apropie de un careu cu Neptun. Te vei confrunta cu o porție zdravănă de confuzie în mai toate activitățile.

Horoscop 12 decembrie 2025 Taur

Discuțiile despre bani cu partenerul sau familia te vor consuma enorm. Tu vei încerca să fii cât se poate de corect, însă nu te va ajuta la nimic.

Horoscop 12 decembrie 2025 Gemeni

Schimbarea lui Mercur îi va ajuta, mai ales, pe aceia care doresc să își îmbunătățească relațiile personale, mai ales prin intermediul comunicării.

Horoscop 12 decembrie 2025 Rac

Astrele îți recomandă să adopți o atitudine cât mai etică la locul de muncă. Astfel, vei evita situații încurcate sau conflicte.

Horoscop 12 decembrie 2025 Leu

Vei simți nevoia să te exprimi așa cum nu ai mai făcut-o de mult timp. Ce-i drept, nivelul tău de creativitate este uimitor în aceste zile.

Horoscop 12 decembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, revine în casa a patra. Vei observa că atitudinea familiei față de tine se schimbă. Și că reușești să comunici în mod eficient cu oamenii dragi.

Horoscop 12 decembrie 2025 Balanță

Tranzitul lui Mercur în casa a treia îi va ajuta enorm pe aceia care au de rezolvat chestiuni administrative, organizat sărbători sau călătorii.

Horoscop 12 decembrie 2025 Scorpion

După o perioadă instabilă din punct de vedere financiar, începi să îți dai seama de ce anume trebuie făcut a reface bugetul personal sau pe cel al familiei.

Horoscop 12 decembrie 2025 Săgetător

Mercur revine în semnul tău. Și îți aduce un plus de claritate, idei mai bune și talent oratoric. Singurul risc este acela de a vorbi prea mult și de a acționa prea puțin.

Horoscop 12 decembrie 2025 Capricorn

Este momentul să faci un pas în spate, și să devii un bun observator. Astrele îți recomandă să îți protejezi liniștea și să eviți oamenii dubioși.

Horoscop 12 decembrie 2025 Vărsător

Tranzitul lui Mercur în casa a unsprezecea te va ajuta să fii mai sociabil, să faci conexiuni, dar și să privești jumătatea plină a paharului.

Horoscop 12 decembrie 2025 Pești

Mercur va tranzita casa a zecea. Comunicarea cu șefii sau colegii se va îmbunătăți. Este foarte important să îți respecți principiile și valorile.