€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 12 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 12 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 12 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

silueta cerc zodiacal Sursă: Freepik/Până luni, Mercur și Marte vor fi ambele în Săgetător
 

Horoscop zilnic. Vineri, Mercur intră iar în Săgetător.

Pe 12 decembrie, Mercur va reveni în Săgetător, semn în care a și retrogradat și unde va rămâne până pe 2 ianuarie 2026. Datorită acestui tranzit, comunicarea se va îmbunătăți. Vom fi mai optimiști. Iar când va veni vorba de organizat evenimente sau călătorii, vom avea idei foarte bune.

Horoscop 12 decembrie 2025 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se apropie de un careu cu Neptun. Te vei confrunta cu o porție zdravănă de confuzie în mai toate activitățile.

Horoscop 12 decembrie 2025 Taur

Discuțiile despre bani cu partenerul sau familia te vor consuma enorm. Tu vei încerca să fii cât se poate de corect, însă nu te va ajuta la nimic.

Horoscop 12 decembrie 2025 Gemeni

Schimbarea lui Mercur îi va ajuta, mai ales, pe aceia care doresc să își îmbunătățească relațiile personale, mai ales prin intermediul comunicării.

CITEȘTE ȘI Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea

Horoscop 12 decembrie 2025 Rac

Astrele îți recomandă să adopți o atitudine cât mai etică la locul de muncă. Astfel, vei evita situații încurcate sau conflicte.

Horoscop 12 decembrie 2025 Leu

Vei simți nevoia să te exprimi așa cum nu ai mai făcut-o de mult timp. Ce-i drept, nivelul tău de creativitate este uimitor în aceste zile.

Horoscop 12 decembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, revine în casa a patra. Vei observa că atitudinea familiei față de tine se schimbă. Și că reușești să comunici în mod eficient cu oamenii dragi.

Horoscop 12 decembrie 2025 Balanță

Tranzitul lui Mercur în casa a treia îi va ajuta enorm pe aceia care au de rezolvat chestiuni administrative, organizat sărbători sau călătorii.

Horoscop 12 decembrie 2025 Scorpion

După o perioadă instabilă din punct de vedere financiar, începi să îți dai seama de ce anume trebuie făcut a reface bugetul personal sau pe cel al familiei.

Horoscop 12 decembrie 2025 Săgetător

Mercur revine în semnul tău. Și îți aduce un plus de claritate, idei mai bune și talent oratoric. Singurul risc este acela de a vorbi prea mult și de a acționa prea puțin.

Horoscop 12 decembrie 2025 Capricorn

Este momentul să faci un pas în spate, și să devii un bun observator. Astrele îți recomandă să îți protejezi liniștea și să eviți oamenii dubioși.

Horoscop 12 decembrie 2025 Vărsător

Tranzitul lui Mercur în casa a unsprezecea te va ajuta să fii mai sociabil, să faci conexiuni, dar și să privești jumătatea plină a paharului.

Horoscop 12 decembrie 2025 Pești

Mercur va tranzita casa a zecea. Comunicarea cu șefii sau colegii se va îmbunătăți. Este foarte important să îți respecți principiile și valorile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop azi
horoscop 12 decembrie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Motivul pentru care Prințesa Kate și Prințul William sunt „mai indulgenți” cu Louis decât cu Charlotte și George
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Semnal de alarmă după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan. Care e pragul mortal de ore suplimentare la muncă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 14 ore si 33 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat acum 13 ore si 4 minute
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 10 Dec 2025
Medicul chirurg dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timp ce consulta un pacient. Mesajul soției
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close