Săptămâna începe cu Luna în Berbec. Și chiar avem nevoie de un acest tranzit ca acesta pentru că urmează câteva zile foarte aglomerate din punct de vedere astrologic. Ne oferă energie și dorința de a acționa. Marte se pregătește să iasă din semnul Scorpionului. Și chiar dacă Mercur își va începe retrogradarea duminică, ne vom confrunta deja cu amânări, anulări, încurcături.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Berbec

Vei începe săptămâna în forță! Vei dori să te ocupi de multe activități. Ceilalți din jurul tău nu vor avea același ritm.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Taur

Marte iese din casa relațiilor. Atmosfera din sânul cuplului poate fi mai tensionată ca de obicei. Nu este o zi bună pentru decizii grăbite în acest sens.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Gemeni

Te vei răzgândi destul de des. Chiar și atunci când este vorba de chestiuni minore. Și nici partenerul sau apropiații nu te pot ajuta.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Rac

Vei avea tendința de a te implica mai mult în problemele de la serviciu. Iar cei dragi îți vor atrage atenția că nu le acorzi atenție.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Leu

Nu este cea mai bună zi pentru a face reproșuri celorlalți. Pentru că oamenii dragi nu vor fi prea toleranți cu această atitudine.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Fecioară

Vei fi destul de încrezător în discuțiile pe care le vei purta. Fie acasă, fie la serviciu. În plus, ție nu îți este teamă să iei unele decizii

Horoscop 3 noiembrie 2025 Balanță

Poate fi una dintre acele zile în care partenerul ori îți face pe plac ori nu este deloc de acord cu tine. Sau poate trece de la o stare la alta pe repede înainte.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Scorpion

Marte se pregătește să iasă din semnul tău. Vei simți nevoia să faci ceva pe ultima sută de metri, să iei deciziile pe care le-ai tot amânat sau să îți vezi interesul.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Săgetător

Mercur va retrograda în semnul tău peste câteva zile. Însă, tu de pe acum simți efectele. Vor apărea multiple încurcături care îți vor consuma resursele.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Capricorn

Unii apropiați te vor indispune. Comportamentul lor te face să vrei să îi ignori o perioadă. Încearcă să te ferești de excesul de zel la serviciu.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Vărsător

Astrele îți oferă curaj pentru zona profesională. Vei fi destul de ambițios și pasional când te vei ocupa de un proiect. Mai mult decât s-ar aștepta alții.

Horoscop 3 noiembrie 2025 Pești

Nu este o zi bună pentru a face pe lupul moralist. Ce-i drept, oamenii din jur te provoacă serios, însă nu te ajută dacă îi critici tot timpul.