DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 7 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 07 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 7 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

silueta femeie soare cerc zodiacal Sursă foto: Freepik/Luna se va afla în semnul Racului
 

Horoscop zilnic. Mercur face un trigon cu Saturn.

După ce a făcut un trigon cu Jupiter, a venit momentul ca Mercur din Scorpion să facă și un trigon cu Saturn din Pești. Mercur reprezintă comunicarea și gândirea, iar Saturn disciplina și pragmatismul. Aspectul dintre cei doi aștri ne ajută să avem o minte metodică, să ne concentrăm și să fim mai prudenți când luăm decizii. De asemenea, vom fi foarte serioși în discuții și răbdători.

Horoscop 7 decembrie 2025 Berbec

Astrele îți recomandă să dedici ziua aceasta activităților care îți fac plăcere. Dacă muncești, încearcă să stai departe de discuții moraliste.

Horoscop 7 decembrie 2025 Taur

Ești invitat să te gândești de mai multe ori înainte de a aduce o acuzație sau o critică partenerului. S-ar putea să te grăbești.

Horoscop 7 decembrie 2025 Gemeni

Partenerul va avea multe dileme, iar tu vei contamina cu stările lui. Pui preț pe unele detalii care nu sunt atât de semnificative.

Horoscop 7 decembrie 2025 Rac

Luna se apropie de Jupiter în semnul tău. Astrele îți oferă aspectele necesare pentru a face din această zi una de neuitat,

Horoscop 7 decembrie 2025 Leu

Nu te lăsa repede pâgubaș! Dacă ai răbdare, este posibil să ai rezultate uimitoare și să râmâi cu amintiri memorabile după această zi.

Horoscop 7 decembrie 2025 Fecioară

Trigonul Mercur-Saturn îți priește. Pentru că ai oportunitatea să faci cele mai bune alegeri. Și să îi motivezi pe oamenii dragi.

Horoscop 7 decembrie 2025 Balanță

Te vei confrunta cu multiple dileme. Dar și cu lipsa timpului. Dacă poți anula unele decizii sau activități, astrele te invită să o faci.

Horoscop 7 decembrie 2025 Scorpion

Calitatea zilei va depinde, în mare parte, de modul tău de a gândi. Și vei reuși să fii și optimist, dar și pragmatic. Și vei da dovadă de răbdare.

Horoscop 7 decembrie 2025 Săgetător

În aparență, ar trebui să ai o zi bună. Însă, te vei lăsa măcinat de unele gânduri și cu greu vei reuși să fii cât mai prezent.

Horoscop 7 decembrie 2025 Capricorn

Evită glumele la adresa prietenilor. Și ar fi bine să nu le permiți nici lor să depășească unele limite. Poate stai departe de subiecte sensibile.

Horoscop 7 decembrie 2025 Vărsător

Vei fi destul de inspirat în orice vei face. Astrele îți recomandă să te bucuri de clipa prezentă și să nu te îngrijorezi de ce s-ar putea întâmpla.

Horoscop 7 decembrie 2025 Pești

Vei avea tendința de a te complica în orice activitate. Astrele te invită să fii mai blând cu tine și să eviți persoanele conflictuale. 

x close