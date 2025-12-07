Horoscop zilnic. Mercur face un trigon cu Saturn.
După ce a făcut un trigon cu Jupiter, a venit momentul ca Mercur din Scorpion să facă și un trigon cu Saturn din Pești. Mercur reprezintă comunicarea și gândirea, iar Saturn disciplina și pragmatismul. Aspectul dintre cei doi aștri ne ajută să avem o minte metodică, să ne concentrăm și să fim mai prudenți când luăm decizii. De asemenea, vom fi foarte serioși în discuții și răbdători.
Astrele îți recomandă să dedici ziua aceasta activităților care îți fac plăcere. Dacă muncești, încearcă să stai departe de discuții moraliste.
Ești invitat să te gândești de mai multe ori înainte de a aduce o acuzație sau o critică partenerului. S-ar putea să te grăbești.
Partenerul va avea multe dileme, iar tu vei contamina cu stările lui. Pui preț pe unele detalii care nu sunt atât de semnificative.
Luna se apropie de Jupiter în semnul tău. Astrele îți oferă aspectele necesare pentru a face din această zi una de neuitat,
Nu te lăsa repede pâgubaș! Dacă ai răbdare, este posibil să ai rezultate uimitoare și să râmâi cu amintiri memorabile după această zi.
Trigonul Mercur-Saturn îți priește. Pentru că ai oportunitatea să faci cele mai bune alegeri. Și să îi motivezi pe oamenii dragi.
Te vei confrunta cu multiple dileme. Dar și cu lipsa timpului. Dacă poți anula unele decizii sau activități, astrele te invită să o faci.
Calitatea zilei va depinde, în mare parte, de modul tău de a gândi. Și vei reuși să fii și optimist, dar și pragmatic. Și vei da dovadă de răbdare.
În aparență, ar trebui să ai o zi bună. Însă, te vei lăsa măcinat de unele gânduri și cu greu vei reuși să fii cât mai prezent.
Evită glumele la adresa prietenilor. Și ar fi bine să nu le permiți nici lor să depășească unele limite. Poate stai departe de subiecte sensibile.
Vei fi destul de inspirat în orice vei face. Astrele îți recomandă să te bucuri de clipa prezentă și să nu te îngrijorezi de ce s-ar putea întâmpla.
Vei avea tendința de a te complica în orice activitate. Astrele te invită să fii mai blând cu tine și să eviți persoanele conflictuale.
