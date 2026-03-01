Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 2-8 martie 2026

Săptămâna începe cu intrarea lui Marte în Pești, tranzit care va dura până pe 9 aprilie. Modul nostru de a acționa se va transforma, vom dori să luptăm pentru idealuri și vom alege pasivitatea.

Pe urmă, pe 3 martie, se va petrece a doua eclipsă din 2026. Mai exact Eclipsa de Lună/Luna Plină din Fecioară. Un eveniment menit să tranșeze unele situații când vine vorba de piața muncii, ajustările financiare, dar și modul în care abordăm relația cu sănătatea.

Pe 6 martie, Venus își începe tranzitul în semnul Berbecului și ne apropie mai mult de primăvară. Vom deveni mai cuceritori, mai energici și dornici să începem noi proiecte.

Iar, la finalul săptămânii, se va petrece conjuncția dintre Mercur retrograd-Soare, aspect care poate produce paranteze în gândire, scurtcircuit în procesele decizionale, probleme legate de tehnologie și transport.

Horoscop 2-8 martie 2026 Berbec

Urmează o săptămână paradoxală pentru tine. În primul rând, Marte(propriul guvernator) își va începe tranzitul în casa a douăsprezecea. Semn că trebuie să faci un pas în spate, să îți drămuiești energia și să te preocupi de sănătate. Dar, pe 6 martie, Venus intră în semnul tău și îți aduce dorința de pune accentul pe activitățile care îți plac, chiar dacă sunt și mai superficiale.

Citește și Eclipsă de Lună pe 3 martie. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate

Horoscop 2-8 martie 2026 Taur

Astrologul îți recomandă să pui accent pe spiritul de echipă. În special la locul de muncă. Doar astfel, poți avea rezultatele dorite. Să dedici timp și energie activităților în care sunt implicați și prietenii. Te poți reîntâlni cu oameni din trecut, exact acolo unde nu te-ai aștepta. Unele planuri nu decurg așa cum ți-ai imaginat, dar important este să ajungi din A în B.

Horoscop 2-8 martie 2026 Gemeni

Marte își va începe tranzitul în casa a zecea, a carierei, aceea privită și de Eclipsa de Lună. Și dacă mai punem la socoteală că și Mercur retrograd se află în preajma acestora, este clar că te vei confrunta cu mai multe încurcături pe plan profesional. Discuțiile cu șefii sau colegii vor fi mai inconfortabile, însă nu este momentul să lași de la tine. Trebuie să fii vocal când apar nedreptăți.

Horoscop 2-8 martie 2026 Rac

Eclipsa de Lună se petrece în casa a treia, ceea ce înseamnă că urmează o perioadă agitată când vine vorba de drumurile pentru rezolvarea chestiunilor administrative, plănuirea și organizarea călătoriilor, discuții reluate cu apropiații, chestiunile juridice. Mercur retrograd nu te va lăsa deloc să te plictisești, dar vei găsi în timp util soluții la probleme.

Horoscop 2-8 martie 2026 Leu

Eclipsa de Lună va afecta casa a doua. Ai în față o săptămână provocatoare din punct de vedere financiar. Fie că vei face unele greșeli, că va trebui să porți negocieri într-un stil nedorit sau că te confrunți cu noi cheltuieli, nu prea vei avea control sau ultimul cuvânt. Astrologul îți recomandă să eviți investițiile serioase pentru că nu ai parte de claritate.

Horoscop 2-8 martie 2026 Fecioară

Astrele sunt cu ochii pe tine! Eclipsa de Lună se va petrece în semnul tău. Așa că nu are cum să fie o săptămână simplă! Unele evenimente ți se vor părea bizare. Sau s-ar putea să tranșezi situații mai vechi fără pic de regret. Vei dori să închei capitole care nu îți mai aduc niciun plus. Comunicarea cu partenerul sau rudele poate fi mai problematică, nu reușiți să vă sincronizați.

Horoscop 2-8 martie 2026 Balanță

Pe plan profesional, s-ar putea să apară clipe paradoxale. Adică, vor fi probleme sau blocaje la serviciu. Unele create de tine, din neatenție, sau de alții. Dar, în același timp, vei avea parte și de oportunități. De apreciere din partea superiorilor sau a persoanelor cu autoritate. Astrologul vă recomandă să nu uitați de odihnă, să nu vă stresați din cauza unor lucruri de nimic și să nu mai amânați grija pentru sănătate.

Horoscop 2-8 martie 2026 Scorpion

Marte, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a cincea, acolo unde se află și Mercur retrograd. Pe plan amoros, perioada va fi destul de încărcată și provocatoare. De asemenea, comunicarea cu copiii sau chestiunile legate de aceștia vă pot consuma mai mult timp ca de obicei. Astrologul vă recomandă să nu vă grăbiți cu declarațiile romantice sau cu promisiunile pentru persoana iubită.

Horoscop 2-8 martie 2026 Săgetător

Eclipsa de Lună se petrece în casa a zecea, a carierei. Puteți avea revelații legate de statutul profesional. Și poate vă veți da seama dacă merită să vă străduiți prea mult pentru unele proiecte sau dacă ar fi cazul să fiți mai pragmatici. Gospodăria va avea nevoie de voi mai mult ca oricând. Iar discuțiile cu familia vor fi inconfortabile, dar necesare.

Horoscop 2-8 martie 2026 Capricorn

Tendința principală va fi aceea de a petrece foarte mult timp în mediul online. În plus, săptămână se anunță a fi destul de agitată. Programul va fi sufocant, și bineînțeles că vor apărea probleme. Astrologul vă recomandă să verificați de mai multe ori comenzile online, programările sau rezervările. Dar, astrele au vești bune pentru aceia dintre voi care vor să studieze, să învețe ceva nou sau să se ocupe de activități practice.

Horoscop 2-8 martie 2026 Vărsător

În prima parte a săptămânii, preocuparea principală vine din partea situației financiare. Marte intră în casa a doua, acolo unde se află și conjuncția Mercur retrograd-Soare. Dar, din greșeli învățăm, deci veți avea ocazia să abordați într-un mod mai eficient bugetul personal. Veți recurge chiar la tăieri drastice ale unor cheltuieli. Spre finalul săptămânii, veți dori să interacționați cu oameni noi, să faceți parte dintr-o comunitate.

Horoscop 2-8 martie 2026 Pești

Luni, Marte intră în semnul tău. Și vă va aduce ambiție, energie, dorința de a vă ocupa de mai multe activități. Chiar dacă aveți parte și de conjuncția Mercur retrograd-Soare, adică de mici încurcături și blocaje, veți reuși să vă descurcați de minune. Vă veți da seama că victimizarea nu aduce nimic bun. Eclipsa de Lună se petrece în casa a șaptea, deci s-ar putea să încheiați unele parteneriate.