€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Următorii ani aduc schimbări financiare majore pentru trei zodii. Cine trebuie să fie atent la bani și carieră
Data publicării: 23:47 31 Dec 2025

EXCLUSIV Următorii ani aduc schimbări financiare majore pentru trei zodii. Cine trebuie să fie atent la bani și carieră
Autor: Dana Mihai

cwechinox-2-sept Sursă foto: imagine proprie
 

Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog, a spus că Berbecii, Taurii și Gemenii se află în fața unor schimbări importante pe plan financiar și profesional.

Următorii ani aduc fluctuații de venituri, nevoia unor strategii financiare mai bine puse la punct și decizii legate de carieră, fiecare dintre cele trei zodii fiind provocată să se adapteze situațiilor.

"Berbec

Cu Uranus în casa a doua până la finalul lunii aprilie încă mai există posibilitatea unor surse de venit, dar și cheltuieli mai mari. Pentru că Uranus, aflat în casa a doua în ultimii șapte ani, a predispus la fluctuații financiare. Ați avut momente când v-ați trezit cu bani când v-așteptați mai puțin, dar și în momente când bugetul a scăzut și a trebuit să faceți față unor cheltuieli neprevăzute.

În toamna lui 2026 Venus retrogradează în casa a opta a resurselor pe care le puneți în comun cu partenerul de viață, cu ceilalți, iar atunci este o perioadă bună pentru a revizui aceste cheltuieli. Jupiter este în casa a patra până în iulie anul acesta și aruncă câteva semne și în casă a zecea, vă forțează poate să faceți niște schimbări dacă nu vă place ceva legat de locul de muncă sau de imaginea voastră în societate.

Citește și: 2026, anul schimbării? Semnalele astrologice care anunță o nouă etapă economică

Taur

Pentru Taur, odată cu intrarea lui Uranus în casa a doua a Gemenilor, urmează o perioadă de șapte ani în care chiar au nevoie de o strategie financiară, de o umbrelă financiară, este punctul lor sensibil. Ei prin natura zodiei își doresc confort și stabilitate, dar iată că Uranus în Gemeni îi forțează să iasă din zona de confort și să devină mai atenți la vremurile care vin. Pot avea surse multiple de venit, pentru că vorbim de gemeni, din comunicare, din schimburi electronice, orice. 

Taurii vor beneficia din august, timp de un an și jumătate, de tranzitul nodului lunar în Vărsător, deci în casa a zecea. Au o perioadă pe parcursul căreia au loc transformări legate de carieră, de ambiții profesionale și vor fi în lumina reflectoarelor. Venus retrogratează în octombrie, noiembrie în casa a șasea și este la fel o perioadă bună pentru reevaluarea relațiilor la locul de muncă, a face unele schimbări, ajustări în relațiile cu colegii, în rutină și tot ceea ce au nevoie pentru a se simți mai bine la locul de muncă.

Gemeni

Guvernatorul lor, Mercur, retrogradează de trei ori în semne de apă, cele legate de bani și carieră. Pe lângă tranzitul lui Uranus, care va intra în semnul lor și va predispune la schimbări din toate unghiurile și din toate punctele de vedere, avem retrogradarea lui Venus din toamnă din casa a șasea în casa a cincea, din Scorpion în Balanță, deci tot pe partea de muncă. Iar odată cu retrogradarea lui Mercur în Rac în perioada iunie-iulie este o perioadă bună pentru reorganizarea cheltuielilor", a explicat Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cătălina Mărăcineanu
astrologie economie
zodii bani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Următorii ani aduc schimbări financiare majore pentru trei zodii. Cine trebuie să fie atent la bani și carieră
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Ionuț Vulpescu: Cineva drag care mi-a influențat decisiv viața a trecut dincolo de linia vizibilului - într-o altă dimensiune a prezenței
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Mesajul lui Mircea Badea de Anul Nou: Din fericire, acest an se va termina. Problema e alta
Publicat acum 2 ore si 55 minute
WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste telefoane începând cu 1 ianuarie 2026
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Ce scria în pălăria pe care Iulia Scântei de la CCR a purtat-o de Ziua Națională
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close