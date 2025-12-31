Următorii ani aduc schimbări financiare majore pentru trei zodii. Cine trebuie să fie atent la bani și carieră

Următorii ani aduc fluctuații de venituri, nevoia unor strategii financiare mai bine puse la punct și decizii legate de carieră, fiecare dintre cele trei zodii fiind provocată să se adapteze situațiilor.

"Berbec

Cu Uranus în casa a doua până la finalul lunii aprilie încă mai există posibilitatea unor surse de venit, dar și cheltuieli mai mari. Pentru că Uranus, aflat în casa a doua în ultimii șapte ani, a predispus la fluctuații financiare. Ați avut momente când v-ați trezit cu bani când v-așteptați mai puțin, dar și în momente când bugetul a scăzut și a trebuit să faceți față unor cheltuieli neprevăzute.

În toamna lui 2026 Venus retrogradează în casa a opta a resurselor pe care le puneți în comun cu partenerul de viață, cu ceilalți, iar atunci este o perioadă bună pentru a revizui aceste cheltuieli. Jupiter este în casa a patra până în iulie anul acesta și aruncă câteva semne și în casă a zecea, vă forțează poate să faceți niște schimbări dacă nu vă place ceva legat de locul de muncă sau de imaginea voastră în societate.

Citește și: 2026, anul schimbării? Semnalele astrologice care anunță o nouă etapă economică

Taur

Pentru Taur, odată cu intrarea lui Uranus în casa a doua a Gemenilor, urmează o perioadă de șapte ani în care chiar au nevoie de o strategie financiară, de o umbrelă financiară, este punctul lor sensibil. Ei prin natura zodiei își doresc confort și stabilitate, dar iată că Uranus în Gemeni îi forțează să iasă din zona de confort și să devină mai atenți la vremurile care vin. Pot avea surse multiple de venit, pentru că vorbim de gemeni, din comunicare, din schimburi electronice, orice.

Taurii vor beneficia din august, timp de un an și jumătate, de tranzitul nodului lunar în Vărsător, deci în casa a zecea. Au o perioadă pe parcursul căreia au loc transformări legate de carieră, de ambiții profesionale și vor fi în lumina reflectoarelor. Venus retrogratează în octombrie, noiembrie în casa a șasea și este la fel o perioadă bună pentru reevaluarea relațiilor la locul de muncă, a face unele schimbări, ajustări în relațiile cu colegii, în rutină și tot ceea ce au nevoie pentru a se simți mai bine la locul de muncă.

Gemeni

Guvernatorul lor, Mercur, retrogradează de trei ori în semne de apă, cele legate de bani și carieră. Pe lângă tranzitul lui Uranus, care va intra în semnul lor și va predispune la schimbări din toate unghiurile și din toate punctele de vedere, avem retrogradarea lui Venus din toamnă din casa a șasea în casa a cincea, din Scorpion în Balanță, deci tot pe partea de muncă. Iar odată cu retrogradarea lui Mercur în Rac în perioada iunie-iulie este o perioadă bună pentru reorganizarea cheltuielilor", a explicat Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog.