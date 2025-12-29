Istoria se repetă în 2026? Indiciul astrologic care anunță o nouă încetinire economică

"În 2026, la finalul lunii august, axa nodurilor lunare se schimbă din semnele Pești-Fecioara pe axa Vărsător-Leu, iar astrologul american Louis MacArthur, în anii '30 a lansat o teorie conform căreia tranzitul nodului lunar semnalează perioade în care economia este mai predispusă la încetinire sau la restructurări majore odată cu intrarea acestuia în vărsător, urmând ca pe măsură ce nodul nord avansează în Capricorn, Săgetător, Scorpion, Balanță și până în Leu, creșterea economică se relansează.

Citește și: Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie

În ultimii 100 de ani avem câteva exemple istorice care ilustrează această teorie și o putem verifica. La începutul anului 1914, pe final de tranzit al nodurilor lunare în Pești, aveam debutul primului război mondial.

Marea Depresiune și tranzitul nodului lunar în Vărsător

Apoi, în perioada 1929-1933 din nou tranzitul nodului lunar în vărsător a coincis cu criza economică sau Marea Depresiune în Statele Unite care s-a propagat ulterior și în celelalte țări.

În octombrie 1970 din nou nodul lunar în tranzit în Vărsător a coincis cu inflație ridicată mai ales în Statele Unite, stagflație, război în Vietnam, tensiuni între arabi și israelieni.

În istoria recentă în perioada 2007, 2008, 2009 a avut loc ultima criză economică cu un impact major mai ales în sistemul financiar bancar când din nou nodurile lunare erau în tranzit pe axa Vărsătorilor. Vedem așadar cum se repetă acest pattern și putem identifica și faptul că în următorul an și jumătate din august 2026 putem observa o încetinire a creșterii economice.

Conjuncția Pluto-noduri lunare, un moment cheie pentru economia globală

Conjuncția lui Pluto cu nodurile lunare va avea loc undeva la finalul lunii noiembrie 2027. Este o dată importantă, să o reținem pentru economia globală și mai ales pentru economia americană, de ce spun asta? A mai avut loc o asemenea conjuncție în trecut.

A fost în 6 iulie 1785, atunci dolarul american a fost stabilit ca monedă de referință, până atunci coloniile, statele americane utilizau fie lira sterlină, fie dolarul spaniol ca principale valute pentru schimburile între ele. Mai târziu o să fac o paralelă și cu tranzitul lui Uranus în Gemeni în ceea ce privește evoluția dolarului ca monedă de referință pentru că vedem că anul 2026 va fi destul de important din punct de vedere al unei transformări a sistemului financiar. Totul pleacă din Statele Unite, cel puțin în momentul de față", a explicat Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog.