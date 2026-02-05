Mercur se rupe de careul cu Uranus și se pregătește de ieșirea din Vărsător. Luna tranzitează semnul Balanței și ne ajută să conștientizăm că orice situație poate avea mai multe perspective.

Horoscop 6 februarie 2026 Berbec

Nu este cea mai bună zi pentru concluzii pripite. Astrele îți recomandă să asculți părerile tuturor, să încerci să înțelegi că nu există dreptate absolută.

Horoscop 6 februarie 2026 Taur

Venus, propria guvernatoare, se apropie de un careu cu Uranus. Trebuie să îți dai seama ce contează cu adevărat. Să ai dreptate sau să menții o relație armonioasă cu șefii sau colegii.

Horoscop 6 februarie 2026 Gemeni

Pe ultima sută de metri, descoperi soluțiile la unele probleme administrative. Este foarte important să îți păstrezi echidistanța în crizele de la locul de muncă.

Horoscop 6 februarie 2026 Rac

Bugetul tău va avea parte de ajustări. Unele tranzacții îți vor da bătăi de cap. Cu atitudinea potrivită s-ar putea să ai parte de beneficii din partea celorlalți.

Horoscop 6 februarie 2026 Leu

Comunicarea cu partenerul sau cu oamenii cei mai apropiați rămâne, în continuare, destul de imprevizibilă. Nu este o zi bună pentru concesii sau compromisuri.

Horoscop 6 februarie 2026 Fecioară

Poți fi responsabil doar de propriul program. În niciun caz, de al colegilor tăi. Timpul tău este prețios și nu trebuie oferit altora fără a primi nimic la schimb.

Horoscop 6 februarie 2026 Balanță

Venus va face, în curând, un careu cu Uranus. Te vei răzgândi prea des atunci când te vei ocupa de planificarea evenimentelor pentru acest weelend.

Horoscop 6 februarie 2026 Scorpion

Discuțiile cu membrii familiei nu vor fi neapărat pe placul tău. Și îți vei da seama repede că nu prea te poți baza pe alții atunci când ai de rezolvat chestiuni administrative.

Horoscop 6 februarie 2026 Săgetător

Graba strică treaba! Și când vorbești, și când muncești. Ce-i drept, te plictisești repede și încerci să treci de la un proiect la altul fără un proces de aprofundare.

Horoscop 6 februarie 2026 Capricorn

Unele negocieri vor fi pe placul tău, altele nu. Nu le poți avea chiar pe toate! Astrele îți recomandă să nu spui tot ce gândești despre interlocutorii tăi.

Horoscop 6 februarie 2026 Vărsător

Va trebui să faci unele alegeri. Și oricât de mult ți-ai dori câteva recomandări sau sfaturi din partea celor dragi, îți vei da seama că doar tu te poți ajuta.

Horoscop 6 februarie 2026 Pești

Există riscul să te contaminezi cu problemele celorlalți. Astrologul îți recomandă să pui, totuși, niște limite. De asmenea, stai departe de informațiile neverificate.