Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!

Parlamentarul Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei din partea USR, a spus cine l-a determinat pe Ilie Bolojan să crească taxele și impozitele în România, în condițiile în care Austria, o țară care avea de asemenea o inflație crescută, s-a întâmplat fix pe dos.

„Austria a înjumătățit TVA la alimente pe când noi l-am crescut. Ei au considerat că inflația e foarte mare, 4%, în timp ce la noi e de 10%. Austria are datorie cam 10% din PIB, mai mult decât noi, care avem 60%. Deci, când Austria a văzut că are 4% inflația și datorie de 80% din PIB, a scăzut TVA la alimente la jumătate. Noi l-am crescut. Parcă vrem cu tot dinadinsul să ne împușcăm în picior. Ei știu ce fac?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu, adăugând: „sunt două variante, fie nu știu ce fac, fie au alt plan cu România“.

„Cred că prima, mai mult. Nu cred că domnul Ilie Bolojan e rău intenționat“, a precizat Claudiu Năsui.

„E adevărat că e atât de încăpățânat încât și dacă are consilieri buni, nu ține cont?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Nu, cred că de data asta a ținut cont de ei. Asta este tragedia. E și mai grav. Îi știu pe consilierii domnului Ilie Bolojan. Sunt partizanii creșterilor de taxe. Să nu ne mirăm că s-a întâmplat asta.

Dacă doctorul tău îți spune că e bună heroina și să mai iei heroină, că îți dă euforie și te face să te simți mai bine, să nu ne mirăm că bolnavul rămâne bolnav“, a punctat Claudiu Năsui.

„Ăștia sunt dependenți de creșterea taxelor?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Sunt dependenți de banul public, de a face în continuare cheltuieli. Eu sunt de acord că o parte a lor pot fi numite investiții, dar o altă parte cred că suntem de acord că nu erau bune: bazine de înot în anumite localități, terenuri de fotbal în pantă, parcuri făcute în câmp. Alea nu sunt investiții.

Greșeala Guvernului Bolojan e că a continuat creșterile de taxe, dar și pe partea de cheltuieli, ei au tăiat unele cheltuieli și le-au crescut pe altele. Per total a scăzut deficitul, dar a scăzut pentru că veniturile au crescut cu 2%, din taxe și fonduri europene, pe când cheltuielile au crescut cu 1% din PIB“, a precizat deputatul Claudiu Năsui.