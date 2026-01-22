De aici apare însă o problemă mai amplă, care ne privește direct. Producătorii români reclamă de ani de zile că marile supermarketuri le blochează accesul la raft, că aleg să importe produse din alte țări în loc să cumpere local și că piața nu funcționează cu adevărat liber, ci după interesele comercianților. Practic, aceștia decid ce intră și ce nu intră în magazine.



Dacă supermarketurile din Austria refuză căpșunele din Chile sau tofu din Brazilia, este foarte posibil ca aceste produse să fie redirecționate către alte piețe, inclusiv România. Iar aici apare paradoxul: Ceea ce este respins într-o țară ar putea ajunge pe rafturile noastre.



Experiența boicotului austriac în contextul Schengen a arătat limitele acestui tip de reacție

Când cu Schengen, unii români au renunțat la anumite produse din Austria, la ciocolată sau la vacanțe la schi, dar impactul real a fost redus. În schimb, în cazul alimentelor, lucrurile sunt mult mai sensibile.



Dacă în magazinele din România ajunge mălai sau ajung alte produse de bază din America de Sud, la un preț chiar și la jumătate față de cel local, este foarte probabil ca majoritatea consumatorilor să aleagă varianta mai ieftină, din constrângeri economice.



În ceea ce privește calitatea, realitatea este că în România puțini consumatori se plâng că legumele nu ar avea gust sau ar fi „cauciuc”. Principala nemulțumire este prețul. Doar o mică parte a populației pune problema calității sau a originii produselor.



Mai mult, specialiștii spun că verificările pot fi făcute rapid. Se pot preleva probe din aerul containerelor sau camioanelor, iar în câteva minute se poate stabili dacă există pesticide sau alte substanțe periculoase, exact cum se procedează deja în cazul legumelor importate din Iordania, țară din afara UE.



Problema reală rămâne însă evaziunea fiscală, care în sectorul legumelor și fructelor se află pe primul loc. Întrebarea corectă este: Pe cine protejăm, de fapt? Fermierul iordanian sau rețelele care fac evaziune și scapă de controale?



Până acum, nici fermierii români nu au ieșit masiv în stradă pentru a cere verificarea originii roșiilor, a taxelor vamale plătite sau a controalelor fitosanitare pentru produsele din afara UE. Aceste lucruri nu au părut să deranjeze pe nimeni, iar acum riscul este ca istoria să se repete, doar cu alte produse și alte țări de origine.

