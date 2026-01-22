€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Economie Ce refuză Austria ar putea ajunge pe rafturile din România. Capcana Mercosur
Data actualizării: 11:04 22 Ian 2026 | Data publicării: 11:01 22 Ian 2026

EXCLUSIV Ce refuză Austria ar putea ajunge pe rafturile din România. Capcana Mercosur
Autor: Ion Voicu

legume si fructe pexels-pixabay-264537 legume și fructe / pexels

În urmă cu aproximativ o săptămână, odată cu relansarea dezbaterii privind acordul Mercosur, mai multe lanțuri de supermarketuri din Austria au anunțat că nu vor mai aduce la raft produse alimentare din America de Sud.

De aici apare însă o problemă mai amplă, care ne privește direct. Producătorii români reclamă de ani de zile că marile supermarketuri le blochează accesul la raft, că aleg să importe produse din alte țări în loc să cumpere local și că piața nu funcționează cu adevărat liber, ci după interesele comercianților. Practic, aceștia decid ce intră și ce nu intră în magazine.


Dacă supermarketurile din Austria refuză căpșunele din Chile sau tofu din Brazilia, este foarte posibil ca aceste produse să fie redirecționate către alte piețe, inclusiv România. Iar aici apare paradoxul: Ceea ce este respins într-o țară ar putea ajunge pe rafturile noastre.


Experiența boicotului austriac în contextul Schengen a arătat limitele acestui tip de reacție

Când cu Schengen, unii români au renunțat la anumite produse din Austria, la ciocolată sau la vacanțe la schi, dar impactul real a fost redus. În schimb, în cazul alimentelor, lucrurile sunt mult mai sensibile.


Dacă în magazinele din România ajunge mălai sau ajung alte produse de bază din America de Sud, la un preț chiar și la jumătate față de cel local, este foarte probabil ca majoritatea consumatorilor să aleagă varianta mai ieftină, din constrângeri economice.


În ceea ce privește calitatea, realitatea este că în România puțini consumatori se plâng că legumele nu ar avea gust sau ar fi „cauciuc”. Principala nemulțumire este prețul. Doar o mică parte a populației pune problema calității sau a originii produselor.


Mai mult, specialiștii spun că verificările pot fi făcute rapid. Se pot preleva probe din aerul containerelor sau camioanelor, iar în câteva minute se poate stabili dacă există pesticide sau alte substanțe periculoase, exact cum se procedează deja în cazul legumelor importate din Iordania, țară din afara UE.


Problema reală rămâne însă evaziunea fiscală, care în sectorul legumelor și fructelor se află pe primul loc. Întrebarea corectă este: Pe cine protejăm, de fapt? Fermierul iordanian sau rețelele care fac evaziune și scapă de controale?


Până acum, nici fermierii români nu au ieșit masiv în stradă pentru a cere verificarea originii roșiilor, a taxelor vamale plătite sau a controalelor fitosanitare pentru produsele din afara UE. Aceste lucruri nu au părut să deranjeze pe nimeni, iar acum riscul este ca istoria să se repete, doar cu alte produse și alte țări de origine.

VEZI ȘI: Parlamentul European trimite Acordul UE - Mercosur la CJUE. Daniel Buda: O lovitură directă dată fermierilor români! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mercosur
supermarket
legume
fructe
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
România a implementat mare parte din recomandările anticorupție ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători și procurori (raport)
Publicat acum 25 minute
Bogdan Chirițoiu, în fruntea Consiliului de Administrație al ACER
Publicat acum 49 minute
Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadoarea Germaniei și cu reprezentanții E.ON Energie România SA / video
Publicat acum 54 minute
Puști de 15 ani, ucis de niște copii în Timiș. Psihologul Bogdan Cotigă, detalii șocante despre crima care a oripilat România
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 14 ore si 46 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat acum 23 ore si 58 minute
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close