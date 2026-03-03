Prețurile de referință la gaze în Europa au sărit de 54 de euro pentru un Megawatt-oră

În jurul orei 8:25 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures la gaze naturale erau în creștere cu 23,04%, la 54,76 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), transmite Bloomberg.

Este a doua zi consecutivă cu creșteri semnificative ale cotațiilor la gaze, în condițiile în care țările din Asia caută furnizori alternativi, după ce instalația de la Ras Laffan din Qatar a fost închisă, după ce a fost vizată de un atac iranian cu drone. Mai mulți cumpărători solicită livrarea anticipată a transporturilor de gaze lichefiate pentru a încerca să satisfacă cererea acum, sperând că situația se va ameliora în curând.

Principala întrebare pe care o ridică participanții de pe piață este cât va dura acest conflict? SUA a transmis mesaje contradictorii cu privire la durata războiului, președintele Donald Trump promițând că va face 'tot ceea ce este necesar'.

Prețul gazelor a crescut cu peste 60 la sută

De la închiderea ședinței de vineri și până în prezent, prețurile de referință la gaze au crescut cu peste 60%, o volatilitate nemaiîntâlnită după criza energetică din 2022. Europa intră în ultima perioadă a iernii cu depozite de gaze golite, ceea ce ar putea intensifica concurența pentru aprovizionare înainte de sezonul care urmează. Traderii pun, de asemenea, sub semnul întrebării gravitatea atacurilor asupra instalației de la Ras Laffan, cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, care a fost oprită completă, pentru prima dată în aproape trei decenii de funcționare.

'Ne așteptăm la o volatilitate substanțială a prețurilor în următoarele zile, pe măsură ce participanții de pe piață evaluează impactul pierderilor de producție asupra propriilor portofolii de aprovizionare. Cumpărătorii care vor fi cei mai agresivi în achizițiile spot pe termen scurt vor fi probabil cei de pe piețele din Asia-Pacific', a declarat Ross Wyeno, director la S&P Global Energy.

Goana după alternative a început deja, Taiwanul și Coreea de Sud fiind printre țările care caută alte surse de aprovizionare cu gaze, un combustibil vital pentru producția de electricitate. În paralel, cumpărătorii chinezi de gaze au dezvăluit că oficialii de la Beijing fac presiuni asupra Teheranului pentru a menține Strâmtoarea Ormuz deschisă.

Analiștii Goldman Sachs Group Inc. și-au majorat previziunile pentru prețurile gazelor în Europa pentru aprilie 2026, de la 36 de euro, până la 55 de euro pe megawatt-oră. Întrucât cea mai mare parte a gazelor lichefiate din Qatar merge în Asia, analiștii se așteaptă ca prețurile spot asiatice să crească în linie cu prețurile europene, potrivit Agerpres.