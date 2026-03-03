Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89

Acest lucru se întreabă unii internauți pe rețelele sociale. „Ce-au căutat copiii în Dubai?”, „Ce să învețe din Dubai?”

Această „intervenție” e populistă. Îmi aduce în minte vorbele securiste de dinainte de ’89. Teoretic, puteai să circuli în toată lumea. Practic, îți trebuia pașaport, pe care îl luai de la Securitate. Unii se duceau să ceară pașaport.

„Unde vrei să mergi?”

„Vreau să văd Veneția, vreau să mă duc la Florența, să văd picturile”.

Și începeau securiștii: „Stai, dom’le, ai fost la Voroneț? Ai fost la Porțile de Fier? Ai fost să vezi statuia lui Brâncuși la Târgu Jiu? Ai terminat România? Termină de văzut astea și apoi mergi la Veneția sau la Florența”.

Cam așa spuneau securiștii înainte de ’89.



Acum e vocea poporului revoltat: „Ce-au căutat copiii la Dubai, când mai aveau și Sovata, și tabără de matematică la Rânca etc?”

Cât despre partea cu plata: A fost o excursie privată, adică a plătit privatul. Internauții zic să fie aduși înapoi tot de privat. Problema nu e plata. Pentru că firmele civilizate, firmele adevărate de turism, au asigurări. Oamenii își fac asigurări de călătorie.

Problema este că nu operează zboruri private. Iar statele își apără cetățenii. Îi pot pune să plătească combustibilul pentru Spartan. De exemplu, Japonia îi aduce cu autobuzul până la Cairo.



Am văzut și un exemplu: La jurnaliștii extrași în Irak, mai erau și niște japonezi și o franțuzoaică. Guvernul japonez le-a trimis un avion, pentru că nu aveau cu ce să plece de acolo, dar i-a pus să plătească zborul. Era vorba de un ONG. Statul a zis că nu i-a trimis să facă voluntariat în Irak. Se poate discuta, dar asta se rezolvă cu firma de turism, cu firma de asigurare, cu asigurările personale ale oamenilor. Nu-i lași acolo spunând: „Descurcați-vă”.



Pentru că atunci nu mai facem nici operațiuni de salvare pe mare. Că persoana care se plimbă cu iahtul e privată. De ce să vin eu să o salvez? Sau cel care se duce pe munte și îl coborâm cu targa, cu elicopterul. Un turist care a căzut în râpă nu s-a dus la lucru. Nu l-a trimis Guvernul să facă schi în Carpați.

Aici discuția e despre bani. Decontarea efortului o stabilești cu asiguratorul, cu firma de turism, cu cetățeanul. Dar operațiunea de salvare ține de grija statului. Că ar trebui amendați cei care rămân în zăpadă, deși li s-a spus să nu meargă pe DN12, asta da. La aceia nu s-a sesizat nimeni. Însă copiilor rămași blocați în Dubai nu le-a zis nimeni să nu meargă acolo. Nu a fost alertă de călătorie. În schimb, celor care, deși li s-a spus „nu merge între Băicoi și Fălcoi”, și au mers pe DN12 și a trebuit să vină șapte șenilate să-i scoată, nu le-a mai cerut nimeni să plătească benzina sau motorina.

