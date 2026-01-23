Test pentru studenți privind orientarea în carieră

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (UNSTPB) își consolidează angajamentul față de bunăstarea psiho-emoțională și viitorul profesional al studenților, prin inițiative dedicate de consiliere psihologică și orientare în carieră, derulate în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC). Prin intervenții specializate și instrumente moderne de autocunoaștere, UNSTPB susține integrarea sănătoasă a studenților în mediul academic și îi ajută să-și construiască un parcurs profesional realist, potrivit profilului lor individual.

Într-un context în care presiunea performanței, adaptarea la cerințele universitare și incertitudinea legată de viitorul profesional pot amplifica anxietatea, UNSTPB tratează dezvoltarea psiho-emoțională ca parte firească a experienței universitare. Studenții au nevoie nu doar de competențe tehnice, ci și de claritate, echilibru și încredere în propriile abilități. De aceea, CCOC pune la dispoziția comunității universitare servicii de sprijin și orientare, realizate de specialiști în psihologie și consiliere în carieră.



Un element important al direcției îl reprezintă contribuția psihologului Radu Leca, care a realizat un “Test extins de orientare în carieră”, conceput și validat pentru studenții timizi cu caracteristici anxioase. Instrumentul urmărește să ofere un cadru structurat de autocunoaștere, util pentru studenții care, deși capabili și motivați, întâmpină dificultăți în a se afirma, în a lua decizii sau în a-și exprima opțiunile profesionale într-un mod confortabil și coerent.



Testul este disponibil public în două variante, adaptate nevoilor și timpului disponibil:

- Varianta scurtă, formată din 30 de întrebări, însoțită de interpretare, utilă pentru o orientare rapidă și clarificarea direcțiilor personale;

- Varianta extinsă, formată din 75 de întrebări, de asemenea însoțită de interpretare, care oferă o analiză mai detaliată a preferințelor, factorilor de motivație și posibilelor blocaje emoționale legate de carieră.

Prin abordarea sa, testul are în vedere particularitățile studenților care evită expunerea, competiția directă sau interacțiunile sociale intense, deși au un potențial semnificativ. În loc să „forțeze” un tipar, instrumentul sprijină identificarea unor alegeri compatibile cu stilul personal de funcționare și încurajează pași progresivi către roluri profesionale potrivite, în care studentul să poată performa fără a-și compromite echilibrul emoțional. Practic, este un mod calm și pragmatic de a spune: „nu ești singur și categori nu ești ‘defect’, ai nevoie doar de o strategie potrivită”.

CCOC își propune, totodată, să transforme orientarea în carieră dintr-un moment singular (de tipul „aleg o facultate/aleg un job”) într-un proces pe termen lung: înțelegerea valorilor personale, evaluarea intereselor, explorarea opțiunilor, dezvoltarea abilităților de prezentare, pregătirea pentru interviuri și gestionarea emoțiilor asociate tranzițiilor. Pentru mulți studenți, mai ales cei timizi, etapele de întelegere și pregătire, fac diferența dintre amânare și acțiune, dar și dintre confuzie și direcție.



„UNSTPB știe că studenții reprezintă viitorul României” nu este doar o declarație de intenție, ci un principiu de lucru. Investiția în sănătatea psiho-emoțională și în orientarea profesională a studenților înseamnă investiție în capacitatea lor de a inova, de a construi, de a conduce proiecte și de a contribui echilibrat la societate. O universitate modernă formează nu doar specialiști, ci oameni pregătiți să navigheze schimbarea, să gestioneze stresul și să ia decizii asumate.



UNSTPB va continua să dezvolte programe și resurse dedicate studenților, facilitând accesul la consiliere psihologică și instrumente de orientare în carieră, în spiritul unui mediu universitar sănătos, empatic și orientat către performanță sustenabilă.



Despre UNSTPB

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este cea mai importantă instituție de referință în învățământul superior din România, cu misiunea de a forma specialiști în știință, tehnologie și inginerie și de a susține dezvoltarea societății prin educație, cercetare și inovare.



https://ccoc.upb.ro/2026/01/20/test-extins-pentru-orientarea-in-cariera-pentru-studentii-timizi-si-anxiosi/