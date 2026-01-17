€ 5.0894
Turneul „Un Stradivarius în școli"- noua stagiune lansată la Colegiul Național "Sfântul Sava"
Data publicării: 14:01 17 Ian 2026

Turneul „Un Stradivarius în școli”- noua stagiune lansată la Colegiul Național ”Sfântul Sava”
Autor: D.C.

Razvan Stoica_Andreea Stoica

Violonistul Răzvan Stoica și vioara sa, Stradivarius ex-Ernst 1729, alături de pianista Andreea Stoica,  revin în școlile din România, în cadrul unei noi stagiuni a proiectului educațional „Un Stradivarius în școli”.

 

Stagiunea din acest an se lansează în luna ianuarie, cu două recitaluri, la două colegii naționale din București: în  21 ianuarie, la Colegiul Național „Sfântul Sava”, în        22 ianuarie, la Colegiul Național „Spiru Haret”.

Violonistul Răzvan Stoica – ambasadorul Fundației Culturale Gaudium Animae- și pianista Andreea Stoica vor interpreta lucrări de Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, Antonio Bazzini, Piotr Ilici Ceaikovski, Richard Strauss, George Enescu. Recitalurile din școli vor fi urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri, cu participarea elevilor și artiștilor.

Doar 650 de viori Stradivarius, în întreaga lume

Răzvan Stoica, câștigătorul titlului „Cel mai bun violonist din Europa sub 28 de ani” în anul 2013, este un adevărat maestru al artei interpretative violonistice, capabil să inspire și să încânte pe oricine are șansa de a-l asculta, motiv pentru care i-a fost oferită vioara Stradivarius Ex-Ernst, în anul 2009, în urma câștigării Marelui Premiul al Concursului „Strad Prize” din Salzburg, Austria.

Vioara „Ex-Ernst” a fost realizată de lutierul italian Antonio Stradivarius în anul 1729, la sfârșitul Perioadei sale de Aur. În întreaga lume au rămas mai puțin de 650 de viori făurite de el, dintre care majoritatea sunt deținute de colecționari ce nu le expun public și nu permit folosirea lor.

Recitaluri și sesiuni educative în școli, licee și școli speciale

Proiectul „Un Stradivarius în școli” face parte din programul Fundației Culturale Gaudium Animae, Muzica inspiră, care a fost creat din dorința de a forma noi generații de iubitori ai muzicii culte, în diversele ei forme, având în vedere că expunerea cât mai timpurie la arta autentică lărgește orizonturile culturale și dezvoltă gândirea critică.

“Ne propunem să cultivăm în rândul tinerelor generații o dragoste autentică pentru muzica clasică și să deschidem tinerilor noi orizonturi către lumea artistică rafinată. În întâlnirile din cadrul stagiunilor de până acum, i-am găsit pe tineri fascinați de muzică, fascinați de vioară, de J. S. Bach, de Mozart, de Beethoven. Sunt profund mișcat de energia lor”, a spus Răzvan Stoica.

De la prima stagiune a proiectului (2023) și până în prezent, „Un Stradivarius în școli” a fost susținut în 17 colegii naționale, licee,  școli speciale din București și din județele Iași, Suceava, Neamț, ajungând la peste 3200 elevi și peste 100 de cadre didactice.

După recitalurile din ianuarie, de la București, vor urma, în luna martie, recitaluri la două colegii ieșene, iar în lunile aprilie și mai, o ediție specială „Un Stradivarius în școli”, dedicată copiilor nevăzători și celor din localități cu acces limitat la cultură, ce va cuprinde 10 recitaluri, 10 sesiuni educative și 10 sesiuni de discuții cu elevii, în școli din județele: Arad, Bacău, București, Cluj, Iași, Maramureș, Suceava.

