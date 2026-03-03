€ 5.0981
Stiri

Podul Basarab intră-n reparații. Restricții de circulație timp de 6 luni. Nu a fost niciodată reparat din 2012
Data actualizării: 21:51 03 Mar 2026 | Data publicării: 21:39 03 Mar 2026

Podul Basarab intră-n reparații. Restricții de circulație timp de 6 luni. Nu a fost niciodată reparat din 2012
Autor: Roxana Neagu

podul basarab foto pexels/ Podul Basarab

50.000 de șoferi trec zilnic pe Podul Basarab. Dat în folosință în 2012, acesta urmează să intre pentru prima dată în reparații.

Podul Basarab intră în reparații. Timp de șase luni, pasajul Basarab va fi reparat, afectând mersul a peste 50.000 de șoferi care-l străbat zilnic. 

Pasajul a fost dat în folosință în 2012, dar, până acum, nu a fost niciodată reparat, în ciuda traficului intens. 

Restricțiile de trafic vor dura cât reparațiile - 6 luni. Vor fi înlocuite rosturile de dilatație și asfaltul. Scările, rampele, lifturile, sistemul de scurgere vor fi refăcute. 

După 14 ani fără întreținere, inclusiv structura de rezistență se pare că impune reparații. 

Cel mai probabil podul va fi blocat alternativ, pe câte un sens de mers. 

E și vina noastră. Jumătate de reparație, suportată de Primăria Capitalei

Șantierul se va deschide în luna mai. Cel puțin acesta este planul Primăriei Municipiului București, de a obține autorizația pentru deschiderea șantierului în luna mai a anului 2026. 

”Jumătate din costuri să le suporte constructorul, jumate din costuri Primăria Bucureşti pentru că e şi vina noastră. Semnăm acel contract cu constructorul şi ar trebui să înceapă” a explicat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, conform Observator. 

Pasajul Basarab a fost inaugurat de către primarul Sorin Oprescu. Dar Primăria nu a mai semnat procesul-verbal de recepție a lucrărilor. Dacă ar fi făcut-o, constructorul ar fi fost obligat să asigure lucrări de mentenanță. 

Reparațiile vor costa acum 80 de milioane de lei. 

Pasajul Basarab a costat 240 de milioane de euro, fiind cel mai mare proiect de infrastructură urbană din România. În 2024, când era primar general, Nicușor Dan spunea că va face o achiziție publică pentru a expertiza rezistenţa Podului Basarab. Tot atunci, Primăria Capitalei susținea că remedierea problemelor trebuie făcută de către cei care au construit podul. 

În iulie 2025, ca primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a deblocat recepția Podului Basarab. El anunța: "Pasajul Basarab - după 14 ani, deblocăm recepţia finală. Am semnat un acord cu constructorul care permite, în sfârşit, preluarea oficială de către Primărie. Asta înseamnă că putem interveni legal pentru întreţinere, curăţenie şi reparaţii”. 

podul basarab
reparatii
bucuresti
