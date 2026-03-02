Dr. Herman Berkovits a punctat disciplina și calmul oamenilor adunați într-un adăpost. După ce s-a asigurat că rachetele sunt interceptate, dr. Berkovits a revenit la clinică pentru a continua să trateze pacienții. El a punctat că iranienii trag rachete având ca țintă civilii.

„Ei trag ca să omoare evrei, ca să omoare civili”

„Ei trag ca să omoare evrei, ca să omoare civili. Nicio astfel de rachetă nu a căzut pe o bază militară, nici pe militari. Toți răniții și morții sunt civili. Printre aceștia sunt mame, nu contează ce religie este. Este o femeie din Filipine care a murit. Sunt 12 morți, să sperăm că nu sunt mai mulți, pentru că sunt persoane dispărute și nu știm ce s-a întâmplat cu ele. Avem peste 20 de răniți, unii într-o stare mai gravă, alții moderată, majoritatea mai ușoară. Deci, toți sunt civili. Ei trag ca să ne sperie, să intrăm în acele adăposturi. Să știți că populația noastră este foarte disciplinată. Marea majoritate a oamenilor sunt foarte responsabili” ne-a spus dr. Herman Berkovits.

În continuare, dr. Berkovits a relatat experiența sa din adăpost, în contextul unei alarme de rachetă iraniană, ce l-a surprins chiar la clinica unde profesează.

Dr. Berkovits a ieșit din clinică pentru a merge la un adăpost central

„Multe avarii au fost făcute de acele fragmente de rachete care cad după ce au fost interceptate, prinse în atmosferă. Acest fapt este periculos și face multe ravagii, cad de multe ori pe casele oamenilor. De asta este important să stai în acele adăposturi, cel puțin 10-15 minute, până când primești mesaj că poți să ieși. Am fost foarte surprins cât suntem de disciplinați.

Eu astăzi am fost la clinică, vă dați seama că a fost și o alarmă. Am ieșit și eu din clinică, la un adăpost central, pentru că la clinica mea nu este adăpost, ci sunt case mai vechi. Au fost zeci de oameni, care s-au strâns în acest adăpost, în liniște, fără țipete, isterie. Fiecare era ocupat cu telefonul lui, vorbeau, râdeau, dar se auzeau boom-urile.

Noi când le auzim și sunt foarte puternice, știm că aceste rachete sunt interceptate și suntem mai liniștiți. În caz contrar, dacă nu le auzim suntem mai neliniștiți și poate fi periculos. Așa că, azi, după un timp, am ieșit din adăpost și am continuat să lucrez la clinică, să primesc bolnavi. Vă dați seama că mai puțini bolnavi vin în aceste zile și îi ajut mai mult prin digitalizarea de care dispun, le trimit rețete, examinări”, a mai declarat dr. Herman Berkovits, la DC News.

Vezi interviul complet aici:

