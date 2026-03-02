Avioane americane au părăsit bazele din Spania, după ce Madridul a refuzat să susțină atacul SUA contra Iranului

Mai mult, Spania nu va autoriza folosirea bazelor spaniole pentru astfel de operaţiuni. Declarațiile au fost făcute, luni, de ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, şi ministrul spaniol al apărării, Margarita Robles.

Este o decizie în urma căreia aviaţia militară americană şi-a mutat avioane de realimentare KC-135 Stratotanker de la baze din Spania către Germania şi alte locaţii, transmit agenţiile Xinhua şi EFE.

Spania vrea respectarea dreptului internațional

Într-un interviu acordat jurnaliștilor, ministrul de externe Jose Manuel Albares a solicitat respectarea dreptului internaţional. El a avertizat că logica violenţei nu face decât să ducă la noi escaladări.

Chiar dacă fiecare stat îşi ia propriile decizii de politică externă, vocea Europei în acest moment ar trebui să fie una a echilibrului şi moderaţiei, cu scopul de a acţiona în direcţia dezescaladării şi revenirii la negocieri, a evidențiat şeful diplomaţiei spaniole.

Acesta a subliniat că guvernul de la Madrid nu va autoriza folosirea bazelor militare spaniole pentru nicio acţiune ce nu respectă Carta Naţiunilor Unite şi dreptul internaţional.

Într-un interviu separat acordat televiziunii naţionale spaniole RTVE, titulara Apărării, Margarita Robles, a evidențiat că bazele militare din Moron de la Frontera şi Rota, aflat în sudul Spaniei, nu au oferit şi nu vor oferi nicio formă de asistenţă Statelor Unite ale Americii în acţiunile militare contra Iranului. Folosirea bazelor trebuie să respecte dreptul internaţional şi acordul bilateral dintre Spania şi SUA, a menționat ea.

SUA au redirecționat 15 avioane KC-135 Stratotanker din Spania către Germania și alte locații

În urma acestei hotărâri a guvernului spaniol, începând de duminică după-amiază forţele aeriene ale SUA au redesfăşurat din Spania către Germania şi alte locaţii cel puţin 15 avioane strategice de realimentare în zbor KC-135 Stratotanker. Sunt avioane esenţiale pentru logistica avioanelor de atac angajate în bombardamentele contra Iranului, potrivit datelor publice ale website-ul de monitorizare a traficului aerian Flightradar24.

Zece dintre avioanele KC-135 au decolat de la baza aeriană Moron de la Frontera către baza Ramstein, în Germania, iar alte cinci au decolat de la baza Rota cu o destinaţie ce nu a putut fi observată, deoarece şi-au închis transponderele.

De asemenea, în ultimele ore au avut loc zboruri cu avioane de transport de mare capacitate C-17 Globemaster, ce transportă trupe şi echipamente, între baza Rota şi baza aeriană Sigonella de pe insula italiană Sicilia, notează Agerpres.

