DCNews Stiri Guvernul aduce acasă românii din zona de război. Primele zboruri vin din Egipt, se activează și mecanismul UE
Data publicării: 12:31 02 Mar 2026

Guvernul aduce acasă românii din zona de război. Primele zboruri vin din Egipt, se activează și mecanismul UE
Autor: Dana Mihai

Guvernul aduce acasă românii din zona de război. Primele zboruri vin din Egipt, se activează și mecanismul UE - Freepik Guvernul aduce acasă românii din zona de război. Primele zboruri vin din Egipt, se activează și mecanismul UE - Freepik

Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată astăzi în ședința convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Primele repatrieri din Israel, prin Egipt

Autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc. Astfel, în această seară, vor ajunge la București cetățeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, țară care are deschis spațiul aerian. Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român și datorită eforturilor diplomaților români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în țară, în siguranță, a pelerinilor și cetățenilor români aflați în Israel, care au solicitat sprijin consular.

De asemenea, autoritățile române pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război. Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale. În acest scop, astăzi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni cu reprezentanții companiilor aeriene de transport pentru organizarea aducerii în țară a cetățenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiții de siguranță. 

Citește și: 300 de cetățeni români vor părăsi Israelul și se vor îndrepta spre Egipt, anunță MAE

Tot astăzi, Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe se întâlnesc cu reprezentanții agențiilor de turism, prin intermediul cărora cetățenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turiști.

Activarea mecanismului european de protecție civilă

Autoritățile române, reprezentanții operatorilor de transport aerian și cei ai agențiilor de turism vor colabora, în baza obligațiilor legale, pentru aducerea în țară a turiștilor români sau a cetățenilor români care muncesc în aceste țări și solicită sprijinul statului.

De asemenea, România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români.

Autoritățile române, prin serviciile consulare, vor rămâne în contact permanent cu cetățenii români din țările afectate de războiul din Orientul Mijlociu. 

La ședința de astăzi au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

români blocați Israel
români blocați Iran
Guvernul României repatriere
zboruri repatriere Egipt
Comentarii

