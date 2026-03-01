€ 5.0953
Armata României, vigilenţă sporită. Mesajul Ministerului Apărării în contextul conflictului Israel - Iran
Data actualizării: 18:12 01 Mar 2026 | Data publicării: 17:54 01 Mar 2026

Armata României, vigilenţă sporită. Mesajul Ministerului Apărării în contextul conflictului Israel - Iran
Autor: Mihai Ciobanu

ziua nationala a romaniei 1 decembrie parada nationala bucuresti arcul de triumf Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunță că, potrivit datelor disponibile în acest moment, evoluțiile de securitate din Iran nu generează o amenințare militară la adresa României.

Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național, transmite MApN într-un comunicat.

Război SUA și Israel vs. Iran. Update: Soldaţi americani ucişi în timpul confruntărilor

"Armata României are permanent în serviciu forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cyber, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată.

Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție.

Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată.

Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministrul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele", transmite Ministerul Apărării.

