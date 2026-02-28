€ 5.0953
DCNews Stiri Internațional Ținta atacului asupra Iranului. Diferenţa faţă de atacul din vara anului 2025
Data actualizării: 18:23 28 Feb 2026 | Data publicării: 17:42 28 Feb 2026

Ținta atacului asupra Iranului. Diferenţa faţă de atacul din vara anului 2025
Autor: Giorgi Ichim

 israel-atac-iran-conflict-1_02994200 Sursa foto: Agerpres

Care e ținta atacului asupra Iranului. Doru Costea, fost ambasador in Kuweit a explicat care sunt consecințele și ce urmează.

Există confirmări cu privire la atacarea bazei NATO din Kuweit. În acest context, fostul ambasador al României în Kuweit, Doru Costea, a explicat la Antena 3 CNN ce diferențiază actualul atac de episoadele anterioare și de ce semnalul politic transmis de Washington este, în opinia sa, esențial.

"Există o listă de puncte care diferențiază atacul de azi de cel din vara trecută. Acest punct este extinderea ariei de ripostă a Iranului pe o suprafață mult mai mare decât s-a întâmplat atunci.

Alt punct deosebit este obiectivul întregii operațiuni. De data aceasta, așa cum ne-a spus președintele Trump, ținta este schimbarea Guvernului. Președintele american face apel la populația iraniană. Este foarte important acest aspect!", a declarat Doru Costea, fost ambasador în Kuweit, la Antena 3 CNN.

Practic, Doru Costea subliniază că președintele Donald Trump le spune iranienilor că este momentul lor să-și ia țara înapoi.

"Cu câteva zile înainte, Benjamin Netanyahu spunea într-un alt interviu că "schimbarea trebuie să vină din interior"", a mai spus Doru Costea.

Doru Costea, fost ambasador in Kuweit - Foto: captura Antena 3 CNN

Care e obiectivul atacului asupra Iranului

Fostul ambasador Doru Costea atrage atenția că actuala escaladare are trăsături diferite față de episoadele precedente și ar putea deschide un conflict mai lung, cu efecte greu de anticipat pentru întreaga regiune a Golfului.

El spune că miza nu ține doar de răspunsul militar imediat, ci și de consecințele politice și strategice pe termen lung, într-o zonă marcată de echilibre fragile și de o dinamică extrem de volatilă.

"De data asta nu a mai fost vorba nici de avertizări înainte de atac, ci au trecut la ripostă.

De aici apar o serie de consecințe. Pe lângă importanța reacției interne, se adaugă și ipoteza destul de plauzibilă că durata întregului conflict va fi mai lungă de data asta.

Experiența istorică de câteva zeci de ani cu schimbarea de regim, produsă din interior sau ajutată din exterior, nu este cea mai încurajatoare. Afganistan, Irak, Libia nu sunt exemple care să ne dea speranțe că lucrurile după încheierea acestui episod dramatic se vor înscrie într-o linie liniștită și un calm în revoluțiile de acolo.

În zona Golfului există un complex de relații între statele de acolo care e unic în lume. Nu cred că mai există o suprafață, o regiune în lume, în care să existe atât de multe fluctuații, atât de multă fluiditate. Din această cauză, anticipările legate de ce se va întâmpla mai departe pe această zonă sunt foarte riscante. Sunt și foarte tentante, pentru că ar putea duce la lucruri la care visăm de multă vreme: o zonă liniștită, o zonă cu un potențial de dezvoltare economică imens, mai ales în condițiile actuale, inclusiv legat de orientările Emiratelor Arabe Unite către Inteligența Artificială și tehnologia de vârf", a conchis Doru Costea.

acest articol reprezintă o opinie
razboi iran
razboi
